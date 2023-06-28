Saiba como garantir a saúde e o bem-estar dos idosos durante o inverno

Durante o período de clima frio, é crucial fornecer cuidados especiais aos idosos, visando garantir a saúde e bem-estar deles. O inverno traz consigo riscos adicionais para esse grupo vulnerável. Isso porque o sistema imunológico deles tende a ser menos eficiente, o que os torna mais suscetíveis a infecções respiratórias, como gripes e resfriados comuns.

Por isso, é fundamental adotar medidas específicas durante essa temporada de temperaturas baixas.

Mantendo-os aquecidos

De acordo com a enfermeira Priscila Cortês, do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, o primeiro ponto a ser destacado é a necessidade de banhos mais rápidos e preferencialmente no período da tarde, quando a temperatura ambiente costuma ser mais elevada. Isso evita que o idoso fique exposto ao frio intenso, ajudando a preservar seu calor corporal.

Além disso, é fundamental intensificar o uso de hidratantes corporais para evitar o ressecamento da pele , que é comum durante o inverno. Outra medida importante é agasalhar adequadamente o idoso, utilizando roupas mais quentes e acessórios, como gorros, luvas e meias. Esses itens auxiliam na retenção do calor corporal e protegem as extremidades do corpo, que são mais suscetíveis ao frio.

Vacinação em dia é essencial

É importante que as vacinas dos idosos estejam em dia. “A imunização também desempenha um papel fundamental na proteção dos idosos durante o inverno. É importante que eles estejam em dia com a vacinação contra a gripe e outras vacinas recomendadas pelo médico. Essas vacinas podem prevenir doenças respiratórias, reduzindo o risco de complicações causadas pelo vírus da gripe e outras infecções comuns nessa época do ano”, complementa a enfermeira.

Bebidas e sopas quentes ajudam na hidratação Crédito: yurakrasil | Shutterstock

Bebidas quentes podem ajudar na hidratação

Para garantir a hidratação adequada, é necessário oferecer bebidas quentes e sopas aos idosos. Além de aquecerem o corpo, essas opções favorecem a ingestão de líquidos, já que nos dias mais frios é comum que eles bebam menos água. Manter-se hidratado é essencial para o bom funcionamento do organismo, inclusive durante o inverno.

Solidariedade e cuidado mútuo

Além das medidas mencionadas, é importante que os idosos estejam em contato regular com seus familiares, amigos e vizinhos. Durante períodos de frio intenso, é fundamental verificar se estão se sentindo bem e se possuem tudo o que precisam para enfrentar as baixas temperaturas. A solidariedade e o cuidado mútuo são essenciais para garantir a segurança e o conforto dos idosos.

Atenção especial