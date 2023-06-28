Saiba como garantir a saúde e o bem-estar dos idosos durante o inverno

Durante o período de clima frio, é crucial fornecer cuidados especiais aos idosos, visando garantir a saúde e bem-estar deles. O inverno traz consigo riscos adicionais para esse grupo vulnerável. Isso porque o sistema imunológico deles tende a ser menos eficiente, o que os torna mais suscetíveis a infecções respiratórias, como gripes e resfriados comuns.
Além disso, muitos têm condições de saúde crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e problemas respiratórios, que podem se agravar no frio e exigir cuidados extras. A diminuição da temperatura também afeta o equilíbrio térmico dos idosos, tornando-os mais propensos a hipotermia, especialmente se estiverem expostos a ambientes frios por períodos prolongados.
Por isso, é fundamental adotar medidas específicas durante essa temporada de temperaturas baixas.
Mantendo-os aquecidos
De acordo com a enfermeira Priscila Cortês, do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, o primeiro ponto a ser destacado é a necessidade de banhos mais rápidos e preferencialmente no período da tarde, quando a temperatura ambiente costuma ser mais elevada. Isso evita que o idoso fique exposto ao frio intenso, ajudando a preservar seu calor corporal.
Além disso, é fundamental intensificar o uso de hidratantes corporais para evitar o ressecamento da pele, que é comum durante o inverno. Outra medida importante é agasalhar adequadamente o idoso, utilizando roupas mais quentes e acessórios, como gorros, luvas e meias. Esses itens auxiliam na retenção do calor corporal e protegem as extremidades do corpo, que são mais suscetíveis ao frio.
Vacinação em dia é essencial
É importante que as vacinas dos idosos estejam em dia. “A imunização também desempenha um papel fundamental na proteção dos idosos durante o inverno. É importante que eles estejam em dia com a vacinação contra a gripe e outras vacinas recomendadas pelo médico. Essas vacinas podem prevenir doenças respiratórias, reduzindo o risco de complicações causadas pelo vírus da gripe e outras infecções comuns nessa época do ano”, complementa a enfermeira.
Bebidas quentes podem ajudar na hidratação
Para garantir a hidratação adequada, é necessário oferecer bebidas quentes e sopas aos idosos. Além de aquecerem o corpo, essas opções favorecem a ingestão de líquidos, já que nos dias mais frios é comum que eles bebam menos água. Manter-se hidratado é essencial para o bom funcionamento do organismo, inclusive durante o inverno.
Solidariedade e cuidado mútuo
Além das medidas mencionadas, é importante que os idosos estejam em contato regular com seus familiares, amigos e vizinhos. Durante períodos de frio intenso, é fundamental verificar se estão se sentindo bem e se possuem tudo o que precisam para enfrentar as baixas temperaturas. A solidariedade e o cuidado mútuo são essenciais para garantir a segurança e o conforto dos idosos.
Atenção especial
Em resumo, os idosos precisam de atenção especial durante os dias de baixa temperatura. “Os cuidados incluem banhos mais rápidos, uso de hidratantes, agasalhos adequados, imunização, oferta de bebidas quentes e sopas, além do suporte emocional e social. Adotar essas medidas simples pode fazer a diferença na saúde e no bem-estar dos idosos durante o inverno”, finaliza a profissional.