Veja 9 frutas típicas do inverno para inserir na alimentação

01

Acerola

Essa fruta é uma excelente fonte de vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na absorção de ferro. Também é rica em antioxidantes, que combatem os radicais livres no organismo.

02

Caju

Rico em vitamina C e minerais como cálcio e magnésio, o caju fortalece o sistema imunológico, contribui para a saúde dos ossos e músculos, além de possuir propriedades anti-inflamatórias.

03

Kiwi

Contém vitaminas C e K, fibras e antioxidantes, beneficiando a saúde do sistema imunológico, a saúde da pele e a função digestiva.

04

Jabuticaba

Essa fruta nativa do Brasil é rica em antioxidantes, como antocianinas, que auxiliam na prevenção de doenças e no combate ao envelhecimento precoce.

05

Laranja

Rica em vitamina C, fortalece o sistema imunológico, auxilia na absorção de ferro e contribui para a saúde da pele.

06

Maça

Fonte de fibras solúveis e antioxidantes, auxilia na digestão, promove saciedade e contribui para a saúde cardiovascular.

07

Mexerica

Fonte de vitamina C e fibras, a mexerica auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na digestão saudável e na promoção da saúde cardiovascular.

08

Morango

Fonte de vitamina C, antioxidantes e fibras, auxilia na saúde cardiovascular, na função cognitiva e na redução do estresse oxidativo.



09

Uva