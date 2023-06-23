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Veja 7 alimentos prejudiciais para quem tem colesterol alto

Comidas ricas em gordura saturada, trans, carboidratos simples e pobres em fibras podem favorecer o aumento do colesterol ruim(LDL), que se trata de um fator de risco para diversas doenças cardiovasculares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 08:00

A alimentação é um fator importante na manutenção e no controle dos níveis adequados de colesterol no sangue. Comidas ricas em gordura saturada, trans, carboidratos simples e pobres em fibras podem favorecer o aumento do colesterol ruim(LDL), que se trata de um fator de risco para diversas doenças cardiovasculares.
“O desenvolvimento dessas doenças se dá de forma insidiosa, progressiva, com deposição de colesterol na parede das artériase posterior entupimento, impedindo a passagem de sangue e destruindo o tecido”, alerta Ranieri Carvalho Leitão, cardiologista do Hospital Adventista Silvestre.
Para evitar esse problema, selecionamos alguns alimentos que podem ser prejudiciais para quem tem colesterol alto . Confira!

1. LATÍCINIOS 

O leite, o queijo e os iogurtes são ricos em cálcio, além de serem bons fornecedores de vitaminas e proteínas. No entanto, é aconselhável preferir as opções desnatadas ou semidesnatadas. Evite a manteiga e as natas, por serem ricas em gordura saturada e em colesterol.
“A gordura saturada está presente nos alimentos de origem animal como carnes, ovos, manteiga, leite e derivados. Ela deve completar até 10% do total de energia da dieta diária. Essas gorduras aumentam o risco de dislipidemias (níveis elevados de gorduras no sangue) e doenças cardíacas e, por este motivo, devem ser consumidas com moderação”, explica a nutricionista Gabriela Marcellino

2. DOCES E CHOCOLATES

Muitos doces e chocolates contêm gorduras saturadas, que aumentam os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue. O consumo excessivo desse tipo de gordura pode levar ao acúmulo de colesterol nas artérias e elevar o risco de doenças cardiovasculares.

3. CARNES GORDUROSAS

A carne vermelha apresenta uma quantidade maior de colesterol, em comparação com as carnes brancas, ainda mais quando contém capas de gordura. “Para limitar o consumo de gorduras no dia a dia, dê preferência às carnes com baixos teores de gordura. Escolha carnes brancas, como peixe e aves sem pele, e cortes magros de carne vermelha. Coma peixes marinhos pelo menos uma vez por semana. Fuja das gorduras aparentes, como picanha e bacon”, aconselha a nutricionista Ilana Gonzales.
Imagem Edicase Brasil
O camarão é um alimento rico em colesterol e o seu consumo deve ser moderado Crédito: from my point of view | Shutterstock

4. FRUTOS DO MAR

Frutos do mar, como camarão, lagosta e mexilhões, são alimentos ricos em colesterol. Por isso, é recomendável diminuir o consumo deles.

5. MOLHOS E CONDIMENTOS RICOS EM GORDURAS 

Molhos para saladas e para massas, maionese e outros condimentos podem conter gorduras saturadas, gorduras trans e colesterol. Leia os rótulos dos produtos e escolha opções com baixo teor de gordura ou faça molhos caseiros mais saudáveis.

6. ALIMENTOS EMBUTIDOS

Os alimentos embutidos são frequentemente feitos de carnes processadas de baixa qualidade, que podem ser ricas em gorduras saturadas, colesterol e aditivos indesejáveis.

7. ALIMENTOS FRITOS

Restrinja o consumo de frituras no cardápio. Alimentos grelhados, assados ou cozidos são as melhores opções. Se ainda assim quiser consumir frituras, atente-se ao tipo de óleo usado no preparo. “Para o preparo dos alimentos, prefira óleo vegetal à gordura animal (ou saturada)”, recomenda a nutricionista.

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