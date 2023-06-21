Veja os principais sintomas da infecção urinária em idosos

A infecção urinária em idosos traz mais riscos à saúde do que quando ocorre em jovens Crédito: Shutterstock

A infecção urinária é qualquer infecção que surge no trato urinário, composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Habitualmente causada por bactérias, a doença é uma das infecções mais comuns do ser humano, principalmente no sexo feminino. "Estima-se que de 60 a 70% das mulheres terão pelo menos um episódio de infecção do trato urinário durante a sua vida. A cistite, que é a infecção da bexiga, é a forma de infecção urinária mais comum e se caracteriza por sintomas como dor ao urinar e necessidade constante de fazer xixi, mesmo quando a bexiga encontra-se vazia", explica a geriatra Fernanda Damiani, da Samp.

A infecção do trato urinário (ITU) pode acometer pessoas de todos os gêneros e em diversas faixas etárias, porém é mais comum em mulheres, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. No entanto, a infecção urinária traz mais riscos à saúde em idosos. "Isso acontece porque, nessa faixa etária, a imunidade é mais baixa, tornando essa população mais vulnerável às doenças e agravamento de condições clínicas. A ITU, geralmente tem origem bacteriana, mas também pode ser causada por fungos", conta Fernanda Damiani.

A ITU ocorre quando há a invasão de microorganismos no sistema urinário, que permanecem ali por um período maior do que o normal, o que pode acontecer quando a bexiga não é esvaziada com frequência. " Há alguns fatores de risco envolvidos na infecção urinária como o histórico de procedimentos urológicos, o diabetes mellitus , as doenças neurológicas, as obstruções urinárias, a incontinência urinária e a má higienização íntima após urinar, evacuar ou ter relações sexuais", diz Fernanda Damiani.

SINTOMAS

Aumento da vontade de urinar;





Alterações no odor e cor da urina;





Ardência ao urinar;





Dores na bexiga (parte inferior do abdome);





Pouco volume de xixi ao urinar;





Nos casos mais graves de infecção urinária, a pessoa também pode apresentar febre, calafrios, sangue na urina e dor na região lombar





Outros sintomas de ITU em idosos são diarreia e, mais importante, a confusão mental.



a infecção urinária é mais prevalente em mulheres porque suas características anatômicas as tornam mais vulneráveis. "A uretra da mulher, além de muito mais curta do que a do homem, está mais próxima do ânus, o que favorece a passagem de micro-organismos para a região. O geriatra Roni Mukamal, da MedSênior, conta que. "A uretra da mulher, além de muito mais curta do que a do homem, está mais próxima do ânus, o que favorece a passagem de micro-organismos para a região. Além disso, na menopausa, a ocorrência também é mais comum por conta da redução na produção de estrógeno , que também protege o sistema urinário".

O médico diz que, às vezes, o próprio organismo dá conta de eliminar as bactérias, mas é importante buscar avaliação médica. "Em geral, o tratamento requer o uso de antibióticos que serão escolhidos conforme o tipo de bactéria encontrada no exame laboratorial de urina", diz Roni Mukamal.

"Quando não tratada, a infecção urinária pode levar a complicações graves, como a infecção dos rins, chamada de pielonefrite - gerando o comprometimento de funções renais -, e até evoluir para uma infecção generalizada que pode levar à morte"

PREVENÇÃO

Para prevenir a doença em idosos é fundamental fazer a higiene íntima corretamente, trocar constantemente as fraldas geriátricas para evitar que as partes íntimas permaneçam em contato com a umidade por muito tempo, além de não segurar o xixi. Veja outras dicas:

Sempre passar o papel higiênico de frente para trás. Como a infecção urinária é provocada por bactérias que vêm do períneo e da região anal, na hora de limpar o ânus ou a vagina com um papel higiênico, a direção deve ser sempre de frente para trás, ou seja, o papel passa primeiro na vagina e depois do ânus, nunca o contrário. O objetivo é não arrastar bactérias da região anal em direção à vaginal.





Como a infecção urinária é provocada por bactérias que vêm do períneo e da região anal, na hora de limpar o ânus ou a vagina com um papel higiênico, a direção deve ser sempre de frente para trás, ou seja, o papel passa primeiro na vagina e depois do ânus, nunca o contrário. O objetivo é não arrastar bactérias da região anal em direção à vaginal. Evite uma higiene íntima excessiva. A cistite pode ser provocada por maus hábitos de higiene, mas também por excesso de higiene. A vagina possui sua flora natural de germes, que ajudam a impedir a chegada de bactérias nocivas vindas do ânus.





A cistite pode ser provocada por maus hábitos de higiene, mas também por excesso de higiene. A vagina possui sua flora natural de germes, que ajudam a impedir a chegada de bactérias nocivas vindas do ânus. Evite ducha vaginal . O banho de chuveiro é a forma mais segura, porém não se deve direcionar a ducha em direção à vagina. Duchas vaginais não ajudam na higiene íntima e ainda facilitam a migração de enterobactérias.





. O banho de chuveiro é a forma mais segura, porém não se deve direcionar a ducha em direção à vagina. Duchas vaginais não ajudam na higiene íntima e ainda facilitam a migração de enterobactérias. Não use produtos químicos na região íntima . Produtos químicos, como perfumes, desodorantes ou talcos não devem ser usados nas partes íntimas, pois podem provocar irritação. Bactérias se aderem mais facilmente em locais onde a pele encontra-se irritada. Se a região ao redor da uretra estiver inflamada, as enterobactérias terão mais facilidade de colonizar o local.





. Produtos químicos, como perfumes, desodorantes ou talcos não devem ser usados nas partes íntimas, pois podem provocar irritação. Bactérias se aderem mais facilmente em locais onde a pele encontra-se irritada. Se a região ao redor da uretra estiver inflamada, as enterobactérias terão mais facilidade de colonizar o local. Use toalhas umedecidas. O uso de toalhas umedecidas também pode ajudar na limpeza da região (com o mesmo cuidado de passar de frente para trás).



a infecção urinária pode causar confusão mental nos idosos. "Isso porque um quadro de infecção em um idoso pode provocar redução do fluxo sanguíneo e a consequente a perda de oxigenação capaz de gerar a confusão mental transitória. Há muitas situações em que O médico conta que. "Isso porque um quadro de infecção em um idoso pode provocar redução do fluxo sanguíneo e a consequente a perda de oxigenação capaz de gerar a confusão mental transitória. Há muitas situações em que a família acha que o idoso está tendo um Acidente Vascular Cerebral (AVC) , por exemplo, e a confusão é resultado de uma infecção urinária", ressalta Roni Mukamal.

Fernanda Damiani reforça que a hidratação adequada é necessária para a saúde. "Hidratação adequada significa que seu corpo tem água suficiente nos locais corretos e contém a concentração correta de eletrólitos como sódio e potássio. É necessário beber água antes de ficar com sede. É importante especialmente para idosos, porque a idade diminui o mecanismo de sede do corpo. Na realidade, a idade avançada é um dos maiores fatores de risco para desidratação".