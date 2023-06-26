Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde dos fios

Cabelos: 7 produtos para cumprir o cronograma capilar em casa

A rotina de cuidados consiste em tratamentos que costumam ser divididos em três etapas principais: hidratação, nutrição e reconstrução
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 08:44

cronograma capilar
O cronograma capilar é uma rotina de cuidado pensada para suprir as necessidades específicas dos fios Crédito: Freepik
O cronograma capilar é uma rotina de cuidado pensada para suprir as necessidades específicas dos fios, por meio da realização regular de tratamentos que costumam ser divididos em três etapas principais: hidratação, nutrição e reconstrução. Como cada etapa tem uma finalidade, são utilizados produtos com ingredientes adequados para atingir esses objetivos. É importante ressaltar que o cronograma capilar promove resultados significativos para a saúde e aparência dos fios.
Na etapa de hidratação, o objetivo é repor a umidade natural dos fios, que se perde por fatores como alta exposição ao sol ou o uso frequente de secadores e chapinha. Para isso, são utilizados produtos que contenham ingredientes hidratantes, como aloe vera, pantenol e glicerina, que evitam o ressecamento e a quebra dos cabelos.
Caso você esteja sentindo que seu cabelo esteja com mais frizz e, mesmo após finalizar, segue com aquele famoso aspecto de ‘’nuvem’’, sem definição, é recomendada a nutrição. Nesta etapa busca-se repor os lipídios e nutrientes essenciais aos fios com ativos ricos em óleos vegetais, manteigas e vitaminas, capazes de dar brilho e maciez aos fios.
Já a reconstrução é indicada para cabelos danificados por processos químicos, como alisamentos, colorações ou uso excessivo de calor. A reconstrução tem como finalidade fortalecer a fibra capilar, reparando danos e prevenindo a quebra, e os produtos que a compõe devem possuir na formulação proteínas, como queratina, colágeno e aminoácidos.
É válido ter em mente que o cronograma capilar pode variar de acordo com as necessidades do cabelo e as preferências individuais, isso porque é necessário respeitar os tipos e características dos cabelos. Geralmente, é recomendado realizar uma etapa a cada semana, intercalando os tratamentos ao longo do mês. Caso ainda tenham dúvidas, vale consultar um cabeleireiro de confiança para obter um diagnóstico mais preciso.

VEJA 7 PRODUTOS PARA O CRONOGRAMA CAPILAR

01

Creme Argila Branca e Óleo de Jasmim, da Skala

Indicado para dar adeus aos fios ressecados, quebradiços e danificados. A Argila Branca atua melhorando o aspecto dos cabelos fragilizados por possuir propriedades que estimulam a oxigenação do bulbo capilar, hidratando e regularizando a oleosidade dos fios. Tem ação antirresíduo e desintoxicante. O Óleo de Jasmim é leve e ajuda na hidratação, crescimento e perda capilar. Preço: R$ 9,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

02

Condicionador Hidratação Profunda, da Tresemmé

Para todos os tipos de cabelo. Hidrata e restaura a maciez dos fios, sem deixá-los pesados. Fórmula enriquecida com Pantenol e Aloe Vera, dando hidratação e maciez aos cabelos sem deixar com aspecto pesado. Preço: R$ 13,85 no Amazon (COMPRE AQUI).

03

Máscara Capilar Nutrição, da Amend

Indicado para cabelos fracos e sem vida. Repõe lipídios para fios suaves, macios e saudáveis, além de garantir mais vida, movimento e aspecto incrível. A máscara possui fórmula rica em óleos e ativos nutritivos que proporcionam a lubrificação essencial ao cabelo. Reparam ressecamentos profundos, suavizam as cutículas, evitam as pontas duplas e promovem ação anti-frizz. Preço: R$ 54,90 no Amazon (COMPRE AQUI).

04

Leave-In Match Science Reconstrução, de O Boticário

Restaura e sela a fibra capilar, reduzindo em até quatro vezes a quebra e diminuindo a porosidade dos fios. Além disso, elimina o frizz por 24 horas e tem proteção térmica resistente a até 230° C. Preço: R$ 45,90 no Amazon (COMPRE AQUI)

05

Tônico Fortalece e Cresce, do Beleza Natural

Faz com que os fios afinados e quebradiços fiquem mais saudáveis, mais fortes e mais preenchidos. Isso porque, a tecnologia Kerascalp age diretamente no bulbo capilar, ou seja, onde o cabelo é produzido. O seu efeito é cumulativo – quanto mais uso, mais os benefícios são visíveis. Preço: R$ 34,90

06

Shampoo Essential, da Braé

A fórmula conta com dois poderosos ativos principais: o ácido hialurônico e o blend de aminoácidos. Esses componentes atuam em sinergia para penetrar profundamente na fibra capilar, reparando toda a sua estrutura até as pontas duplas. Ele limpa suavemente os fios, promovendo maciez e hidratação. Preço: R$ 99,90. 

07

Máscara Teia Nutrição De Alto Impacto, da Salva Meu Cabelo

Indicada para cabelos ressecados, porosos, com dificuldade de definição, frizz e pontas duplas. A máscara foi desenvolvida para cabelos sem vida e sem brilho. Rica em Vitaoleos Plus, Ceramidas e Colágeno, que juntos agem na fibra para reestabelecer a saúde dos fios. Previne o ressecamento. Preço: R$ 89,99

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também

Confira as novas cores de esmaltes que vão bombar no outono 2023

"Ozempic natural": entenda se a substância que viralizou emagrece

Confira 8 óleos vegetais para usar nos cabelos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados