Cabelos: 7 produtos para cumprir o cronograma capilar em casa

01
Creme Argila Branca e Óleo de Jasmim, da Skala
Indicado para dar adeus aos fios ressecados, quebradiços e danificados. A Argila Branca atua melhorando o aspecto dos cabelos fragilizados por possuir propriedades que estimulam a oxigenação do bulbo capilar, hidratando e regularizando a oleosidade dos fios. Tem ação antirresíduo e desintoxicante. O Óleo de Jasmim é leve e ajuda na hidratação, crescimento e perda capilar. Preço: R$ 9,90 na Amazon (COMPRE AQUI)
02
Condicionador Hidratação Profunda, da Tresemmé
Para todos os tipos de cabelo. Hidrata e restaura a maciez dos fios, sem deixá-los pesados. Fórmula enriquecida com Pantenol e Aloe Vera, dando hidratação e maciez aos cabelos sem deixar com aspecto pesado. Preço: R$ 13,85 no Amazon (COMPRE AQUI).
03
Máscara Capilar Nutrição, da Amend
Indicado para cabelos fracos e sem vida. Repõe lipídios para fios suaves, macios e saudáveis, além de garantir mais vida, movimento e aspecto incrível.
A máscara possui fórmula rica em óleos e ativos nutritivos que proporcionam a lubrificação essencial ao cabelo. Reparam ressecamentos profundos, suavizam as cutículas, evitam as pontas duplas e promovem ação anti-frizz. Preço: R$ 54,90 no Amazon (COMPRE AQUI).
04
Leave-In Match Science Reconstrução, de O Boticário
Restaura e sela a fibra capilar, reduzindo em até quatro vezes a quebra e diminuindo a porosidade dos fios. Além disso, elimina o frizz por 24 horas e tem proteção térmica resistente a até 230° C. Preço: R$ 45,90 no Amazon (COMPRE AQUI)
05
Tônico Fortalece e Cresce, do Beleza Natural
Faz com que os fios afinados e quebradiços fiquem mais saudáveis, mais fortes e mais preenchidos. Isso porque, a tecnologia Kerascalp age diretamente no bulbo capilar, ou seja, onde o cabelo é produzido. O seu efeito é cumulativo – quanto mais uso, mais os benefícios são visíveis. Preço: R$ 34,90
06
Shampoo Essential, da Braé
A fórmula conta com dois poderosos ativos principais: o ácido hialurônico e o blend de aminoácidos. Esses componentes atuam em sinergia para penetrar profundamente na fibra capilar, reparando toda a sua estrutura até as pontas duplas. Ele limpa suavemente os fios, promovendo maciez e hidratação. Preço: R$ 99,90.
07
Máscara Teia Nutrição De Alto Impacto, da Salva Meu Cabelo
Indicada para cabelos ressecados, porosos, com dificuldade de definição, frizz e pontas duplas.
A máscara foi desenvolvida para cabelos sem vida e sem brilho. Rica em Vitaoleos Plus, Ceramidas e Colágeno, que juntos agem na fibra para reestabelecer a saúde dos fios. Previne o ressecamento. Preço: R$ 89,99