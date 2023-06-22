Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Berberina

"Ozempic natural": entenda se a substância que viralizou emagrece

Influenciadores têm usado a rede social para compartilhar vídeos celebrando os efeitos da berberina na perda de peso. A substância ganhou o nome de 'Ozempic natural'
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 09:50

Ozempic natural: promete emagrecer
Influenciadores compartilham vídeos celebrando os efeitos da berberina na perda de peso Crédito: Freepik
O Ozempic, tratamento de diabetes tipo 2, ganhou notoriedade nos últimos anos como aliado no emagrecimento de pessoas obesas ou com sobrepeso. O medicamento virou febre em redes sociais por promover um emagrecimento considerável em pessoas obesas. 
Agora, influenciadores têm usado o TikTok para compartilhar vídeos celebrando os efeitos da berberina na perda de peso. Por ser um composto obtido a partir de plantas medicinais, a substância ganhou na internet o nome de "Ozempic natural".
A berberina é um composto químico extraído de plantas como Hydrastis canadensis e Berberis, vendido geralmente como suplemento em cápsulas com pó dourado. É utilizada há séculos na medicina tradicional chinesa, ayurvédica e outras formas de medicina tradicional para tratar uma variedade de condições de saúde.
A médica nutróloga Marcella Garcez conta que atualmente a substância é objeto de estudos científicos para avaliar seus possíveis efeitos terapêuticos, mas ultimamente viralizou nas redes sociais como um substituto natural, de baixo custo e seguro para os análogos do GLP-1, como a liraglutida (Saxenda) e a semaglitida (Ozempic), para o tratamento complementar para o controle da obesidade.
"Porém a informação não é exatamente verdadeira, porque os mecanismos de ação descritos para a berberina não são os mesmos dos análogos do GLP-1. Possuem mecanismos de ação diferentes, que não justificam a substituição de um medicamento por outro", diz a médica. 
A médica nutróloga explica que, embora a berberina tenha sido estudada em relação à perda de peso e tenha sido associada a alguns efeitos positivos, não há uma indicação direta de seu uso para emagrecimento na população em geral. "A evidência científica sobre os efeitos da berberina na perda de peso é limitada e ainda são necessárias mais pesquisas para estabelecer sua eficácia e segurança nesse contexto", diz Marcella Garcez.
Ela reforça que é fundamental entender que a perda de peso saudável e sustentável envolve uma combinação de alimentação equilibrada, atividade física regular e hábitos de vida saudáveis. "A berberina não deve ser considerada como uma solução mágica para a perda de peso".
Um estudo indicou leve redução de peso, discreta redução do índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura. Marcella Garcez  conta que existem evidências científicas modestas de que a berberina pode ajudar em várias condições, incluindo doenças metabólicas, cardiovasculares, marcadores inflamatórios, disfunções hepáticas, renais e distúrbios gastrointestinais. "Entre os benefícios potenciais associados à berberina, estão o controle do açúcar no sangue, a melhora da saúde cardiovascular, o auxílio na perda de peso, a melhora da função hepática saudável, além de propriedades antimicrobianas".
"Doses elevadas e mal indicadas podem causar sintomas como distúrbios gastrointestinais, reações alérgicas, hepatotoxicidade e interações medicamentosas com hipoglicemiantes, anti-hipertensivos e cardiotônicos, que podem ter seu efeito potencializado ou reduzido. É imprescindível informar o médico sobre o uso da berberina antes de iniciar o tratamento"

QUAIS SÃO OS RISCOS?

Embora a berberina seja considerada um composto seguro, existem situações em que o uso da substância pode não ser adequado ou requer cuidados adicionais, como em gestantes lactantes, em portadores hepatopatas e cardiopatas, além de alérgicos e pessoas em uso de medicamentos de uso crônico. "Os efeitos colaterais da berberina não têm estudos de segurança para os períodos de gestação e lactação, portanto não deve ser indicada. É importante enfatizar que os riscos associados à berberina podem variar de pessoa para pessoa, por isso uma avaliação médica é imprescindível", diz Marcella Garcez. 
Faltam estudos de alta qualidade e de longo prazo que comprovem de forma conclusiva a efetividade da berberina para o emagrecimento e a redução do colesterol. É importante ter cautela ao interpretar os resultados disponíveis
A médica reforça que é importante alertar que o consumo de suplementos, mesmo os naturais, não deve ocorrer sem a orientação de um médico. "Os suplementos podem conter ingredientes ativos que podem interagir com medicamentos, afetar condições médicas preexistentes ou ter efeitos adversos no organismo", finaliza Marcella Garcez. 

Veja Também

Ozempic: veja os efeitos colaterais do remédio para diabetes que emagrece

Rosto de Ozempic: veja novo efeito colateral associado ao medicamento

Ozempic: vale a pena tomar o remédio para emagrecer?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados