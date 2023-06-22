"Ozempic natural": entenda se a substância que viralizou emagrece

Influenciadores compartilham vídeos celebrando os efeitos da berberina na perda de peso Crédito: Freepik

Agora, influenciadores têm usado o TikTok para compartilhar vídeos celebrando os efeitos da berberina na perda de peso. Por ser um composto obtido a partir de plantas medicinais, a substância ganhou na internet o nome de "Ozempic natural".

A berberina é um composto químico extraído de plantas como Hydrastis canadensis e Berberis, vendido geralmente como suplemento em cápsulas com pó dourado. É utilizada há séculos na medicina tradicional chinesa, ayurvédica e outras formas de medicina tradicional para tratar uma variedade de condições de saúde.

A médica nutróloga Marcella Garcez conta que atualmente a substância é objeto de estudos científicos para avaliar seus possíveis efeitos terapêuticos, mas ultimamente viralizou nas redes sociais como um substituto natural, de baixo custo e seguro para os análogos do GLP-1, como a liraglutida (Saxenda) e a semaglitida (Ozempic), para o tratamento complementar para o controle da obesidade.

"Porém a informação não é exatamente verdadeira, porque os mecanismos de ação descritos para a berberina não são os mesmos dos análogos do GLP-1. Possuem mecanismos de ação diferentes, que não justificam a substituição de um medicamento por outro", diz a médica.

A médica nutróloga explica que, embora a berberina tenha sido estudada em relação à perda de peso e tenha sido associada a alguns efeitos positivos, não há uma indicação direta de seu uso para emagrecimento na população em geral. "A evidência científica sobre os efeitos da berberina na perda de peso é limitada e ainda são necessárias mais pesquisas para estabelecer sua eficácia e segurança nesse contexto", diz Marcella Garcez.

Ela reforça que é fundamental entender que a perda de peso saudável e sustentável envolve uma combinação de alimentação equilibrada, atividade física regular e hábitos de vida saudáveis. "A berberina não deve ser considerada como uma solução mágica para a perda de peso".

incluindo doenças metabólicas, cardiovasculares, marcadores inflamatórios, disfunções hepáticas, renais e distúrbios gastrointestinais. "Entre os benefícios potenciais associados à berberina, estão o controle do açúcar no sangue, a melhora da saúde cardiovascular, o auxílio na perda de peso, a melhora da função hepática saudável, além de propriedades antimicrobianas". Um estudo indicou leve redução de peso, discreta redução do índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura . Marcella Garcez conta que existem evidências científicas modestas de que a berberina pode ajudar em várias condições,. "Entre os benefícios potenciais associados à berberina, estão o controle do açúcar no sangue, a melhora da saúde cardiovascular, o auxílio na perda de peso, a melhora da função hepática saudável, além de propriedades antimicrobianas".

"Doses elevadas e mal indicadas podem causar sintomas como distúrbios gastrointestinais, reações alérgicas, hepatotoxicidade e interações medicamentosas com hipoglicemiantes, anti-hipertensivos e cardiotônicos, que podem ter seu efeito potencializado ou reduzido. É imprescindível informar o médico sobre o uso da berberina antes de iniciar o tratamento"

QUAIS SÃO OS RISCOS?

Embora a berberina seja considerada um composto seguro, existem situações em que o uso da substância pode não ser adequado ou requer cuidados adicionais, como em gestantes lactantes, em portadores hepatopatas e cardiopatas, além de alérgicos e pessoas em uso de medicamentos de uso crônico. "Os efeitos colaterais da berberina não têm estudos de segurança para os períodos de gestação e lactação, portanto não deve ser indicada. É importante enfatizar que os riscos associados à berberina podem variar de pessoa para pessoa, por isso uma avaliação médica é imprescindível", diz Marcella Garcez.

Faltam estudos de alta qualidade e de longo prazo que comprovem de forma conclusiva a efetividade da berberina para o emagrecimento e a redução do colesterol. É importante ter cautela ao interpretar os resultados disponíveis