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Saúde

Veja quais são os riscos do piercing na língua para a saúde bucal

Especialista explica como o uso desse tipo de joia pode prejudicar os dentes e a gengiva
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 10:00

O uso do piercing tem conquistado cada vez mais popularidade. Ele é uma forma de expressão pessoal que permite às pessoas se destacarem e se sentirem únicas. Ao escolher a localização, o estilo e o tipo de piercing, cada um pode transmitir sua individualidade e personalidade. No entanto, a prática de aplicar joias na região oral, apesar de ser popular, oferece sérios riscos à saúde bucal.
“A boca é uma região supersensível e é a porta de entrada para diversas doenças. Sem nenhum tipo de acessório, ela já é suscetível a entrada de doenças, imagina com uma perfuração na língua?”, alerta o cirurgião-dentista Matheus Duarte.

Piercing na língua é porta para infecção

Segundo o especialista, o piercing gera um acúmulo maior de bactéria na região da perfuração e dificulta a higienização e, diante disso, pode acontecer uma proliferação de bactérias. “É importante ressaltar que o próprio piercing causa uma lesão na gengiva, causando uma perda óssea e, com isso, a gengiva vai descendo da região próxima aos dentes”, diz o cirurgião-dentista, que completa: “Muitas pessoas acham que estão apenas com uma inflamação na gengiva, mas, na verdade, estão com muitas bactérias alojadas na região.”
Imagem Edicase Brasil
Quem tem piercing na língua precisa monitorar qualquer sinal de infecção (Imagem: Max4e Photo | Shutterstock) Crédito:

Problemas causados pela perfuração

Além da proliferação de bactérias e o risco de desenvolvimento de doenças graves, a colocação de piercing na língua pode desenvolver uma série de danos, como:
  • Ferimentos nas gengivas;
  • Endocardite;
  • Perda óssea;
  • Retração gengival;
  • Perda dos incisivos;
  • Acúmulo de fungos;
  • Interferência na funcionalidade da boca e do corpo.
Portanto, é essencial considerar os riscos envolvidos antes de optar pelo piercing na língua e estar preparado para cuidar de forma adequada da higiene bucal e monitorar qualquer sinal de infecção ou complicações. Consultar um dentista é fundamental para avaliar os possíveis impactos e orientar sobre os cuidados necessários para garantir a saúde bucal ao utilizar a joia na língua.
Por Henrique Souza

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