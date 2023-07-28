"Cultura é água para espírito", diz Angela Ro Ro, que faz show em Santa Teresa

Aí é que mora o probleminha, porque tenho uma preguiça absurda (risos). Estou para fazer um livro, ou dois, ou três. Séculos que digo que vou fazer uma biografia eu mesma, porque já falaram tudo que tinham que falar sobre mim e agora chegou minha vez. Continua difícil, não fiz meu primeiro livro. Acho que se fizer o primeiro vai sair logo mais uns dois. E quero continuar trabalhando, quero ter saúde, vigor, inspiração e paz interior para poder trabalhar. Gosto muito de uma brincadeira também. A minha parte comediante, de humor, é o que me salva a vida. Aliás, o humor, para mim, é o irmão mais esperto do amor. O amor, às vezes, fica tolo, mas o humor salva qualquer coisa. Quero sempre motivar as pessoas. Com a minha parte comediante, quero continuar na ativa fazendo umas brincadeiras no palco. Ver se consigo botar esses livros de pé e escritos. Ver se "tomo vergonha na cara" e paro com a minha preguiça. No mais, quero seguir minha vida feliz, pois tenho o dom da arte cênica e da música desde pequenininha. É o que dediquei a vida inteira, é o meu grande amor.