Vitória terá 8 arraiás no último fim de semana de julho; confira programação

E as delícias dos comes e bebes do período de festas de São João continuam a todo vapor em Vitória. O último final de semana do mês de julho será repleto de comemorações por toda a capital.
Desde a segunda quinzena de junho, a população pode participar, em diversos bairros de Vix, dos festejos que reúnem comidas típicas, música e muita alegria. Nesta sexta (28), sábado (29) e domingo (30) serão realizadas mais oito festanças.
Dessa vez, os bairros onde ocorrem os arraiás são: Jardim Camburi, Bento Ferreira, Fonte Grande, Solon Borges, República, Santo Antônio, Estrelinha e São José. A expectativa, conforme a Prefeitura de Vitória, é de que até o final de agosto ainda aconteçam mais 40 festas.
"Essa tradição popular é uma potente manifestação cultural. Estamos percorrendo bairros da cidade oferecendo música de qualidade com artistas da nossa terra e promovendo festas que são um grande ponto de encontro e união entre as famílias", declarou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.
CONFIRA OS ARRAIÁS QUE ROLAM EM VITÓRIA NESTE FIM DE SEMANA
- SEXTA (28) e SÁBADO (29)
- 18h: Arraiá da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
- Atrações: Forrofiá, Forró Raiz, Trio Jatobá, Fabrício Venturini, Trio Capixaba, Tri Clandestino e Evandro e Raniery
- SÁBADO (29)
- 16h: Festa Julina da Fonte Grande
- Descida da Rua Nestor Lima com a Rua Coronel Alziro Viana, Fonte Grande
- 16h: Arraiá dos Amigos
- Rua Marilza Paranho Neto, 13, Estrelinha
- 17h: Festa Julina do Bairro República
- Praça Therezinha Grecchi, Bairro República
- 18h: 5º Arraiá do Bento
- Rua Engenheiro Fábio Ruschi, Bento Ferreira
- 18h: Festa Julina de Solon Borges
- Praça Odilon Grijó, Solon Borges
- Atração cultural: Ralf Rojas
- 18h: Arraiá em Santo Antônio
- Rua Aderbal Ataíde Guimarães, Santo Antônio
- DOMINGO (30)
- 18h: Festa Julina Comunitária
- Praça Sebastião Azeredo (ao lado da Escola da Vida), São José