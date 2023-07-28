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Vitória terá 8 arraiás no último fim de semana de julho; confira programação

Festança com comes e bebes típicos acontece entre sexta (28) e domingo (30). Bairros como Jardim Camburi e Solon Broges também devem receber atrações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 07:00

Festa Junina, arraiá
Vitória terá oito arraiás no último fim de semana de julho Crédito: Shutterstock
E as delícias dos comes e bebes do período de festas de São João continuam a todo vapor em Vitória. O último final de semana do mês de julho será repleto de comemorações por toda a capital.
Desde a segunda quinzena de junho, a população pode participar, em diversos bairros de Vix, dos festejos que reúnem comidas típicas, música e muita alegria. Nesta sexta (28), sábado (29) e domingo (30) serão realizadas mais oito festanças.
Dessa vez, os bairros onde ocorrem os arraiás são: Jardim Camburi, Bento Ferreira, Fonte Grande, Solon Borges, República, Santo Antônio, Estrelinha e São José. A expectativa, conforme a Prefeitura de Vitória, é de que até o final de agosto ainda aconteçam mais 40 festas.
"Essa tradição popular é uma potente manifestação cultural. Estamos percorrendo bairros da cidade oferecendo música de qualidade com artistas da nossa terra e promovendo festas que são um grande ponto de encontro e união entre as famílias", declarou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

CONFIRA OS ARRAIÁS QUE ROLAM EM VITÓRIA NESTE FIM DE SEMANA

  • SEXTA (28) e SÁBADO (29) 
  • 18h: Arraiá da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
  • Atrações: Forrofiá, Forró Raiz, Trio Jatobá, Fabrício Venturini, Trio Capixaba, Tri Clandestino e Evandro e Raniery

  • SÁBADO (29)
  • 16h: Festa Julina da Fonte Grande
  • Descida da Rua Nestor Lima com a Rua Coronel Alziro Viana, Fonte Grande

  • 16h: Arraiá dos Amigos
  • Rua Marilza Paranho Neto, 13, Estrelinha

  • 17h: Festa Julina do Bairro República
  • Praça Therezinha Grecchi, Bairro República

  • 18h: 5º Arraiá do Bento
  • Rua Engenheiro Fábio Ruschi, Bento Ferreira

  • 18h: Festa Julina de Solon Borges
  • Praça Odilon Grijó, Solon Borges
  • Atração cultural: Ralf Rojas

  • 18h: Arraiá em Santo Antônio 
  • Rua Aderbal Ataíde Guimarães, Santo Antônio

  • DOMINGO (30)
  • 18h: Festa Julina Comunitária
  • Praça Sebastião Azeredo (ao lado da Escola da Vida), São José

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