Vitória terá 8 arraiás no último fim de semana de julho; confira programação

Vitória terá oito arraiás no último fim de semana de julho Crédito: Shutterstock

E as delícias dos comes e bebes do período de festas de São João continuam a todo vapor em Vitória. O último final de semana do mês de julho será repleto de comemorações por toda a capital.

Desde a segunda quinzena de junho, a população pode participar, em diversos bairros de Vix, dos festejos que reúnem comidas típicas, música e muita alegria. Nesta sexta (28), sábado (29) e domingo (30) serão realizadas mais oito festanças.

Dessa vez, os bairros onde ocorrem os arraiás são: Jardim Camburi, Bento Ferreira, Fonte Grande, Solon Borges, República, Santo Antônio, Estrelinha e São José. A expectativa, conforme a Prefeitura de Vitória, é de que até o final de agosto ainda aconteçam mais 40 festas.

"Essa tradição popular é uma potente manifestação cultural. Estamos percorrendo bairros da cidade oferecendo música de qualidade com artistas da nossa terra e promovendo festas que são um grande ponto de encontro e união entre as famílias", declarou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

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