Festival de Cinema de Santa Teresa chega a 6ª edição com o tema "Água"

A autora capixaba Bernadette Lyra será homenageada no Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Divulgação

A partir desta quinta-feira (27), a 6ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA) promete agitar a famosa cidade dos colibris, na Região Serrana do Estado. Até sábado (29), a programação inclui palestras, cinco mostras competitivas de filmes, lançamentos de livros e oficinas, tudo com entrada gratuita.

Com o tema "Água", o festival tem como destaques a inauguração de uma galeria ao ar livre, a palestra "Água é para dar vida ou dar lucro?", com o teólogo e escritor Leonardo Boff, e o show de Angela Ro Ro em seu encerramento. A agenda também inclui uma homenagem à escritora capixaba Bernadette Lyra.

Toda programação será realizada em quatro pontos da cidade: no Auditório do Senac, na escadaria da Igreja Matriz; na Rua do Lazer e na quadra ao lado da sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Quem não for subir a serra, também poderá acompanhar a mostra pela transmissão ao vivo pelo canal do festival no YouTube

CINEMA

Durante os três dias, 31 filmes produzidos por cineastas de dentro e fora do Estado serão exibidos em cinco mostras, com sessões no Auditório Senac. Destes, 12 projetos foram selecionados para as mostras "A Escola Vai ao Cinema", pensada para o público infantojuvenil, e "Augusto Ruschi", que aborda temáticas indigenistas, ambientalistas, ecológicas e realizações de cineastas indígenas.

Os outros 19 títulos serão projetados em três mostras competitivas: "Beija Flor", que debate temáticas sociais, "Frenética", em que são abordados temas como feminicídio, homofobia e injustiças sociais, e "Virgínia Tamanini", que abrange filmes produzidos no Espírito Santo por diretores capixabas.

No sábado (29), sete destas produções serão premiados nas categorias Melhor Filme de Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Melhor Filme Capixaba (que além do troféu leva um prêmio em dinheiro), Melhor Filme Eleito pelo Júri Popular e duas Menções Honrosas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Quinta, 27 de julho:

Auditório do Senac:

- 8h às 10h30: Abertura do festival com a exibição da Mostra “A Escola Vai ao Cinema”

- 14h30 às 16h: Roda de conversa com cineastas

- 16h às 17h10: Lançamento dos livros "Viagem às colônias italianas do Espírito Santo" e "Amor e outros objetos pulsantes"

- 17h10 às 19h10: Mostra Augusto Ruschi

- 19h20 às 21h20: Mostra Beija-Flor (Competitiva)

Sexta, 28 de julho:

Auditório do Senac:

- 8h às 10h30: Exibição “A escola vai ao Cinema”

- 14h30 às 15h30: Roda de conversas com cineastas

- 15h30 às 16h30: Palestra “Meio Ambiente” com Alessandro Chackal

- 16h30 às 18h30: Mostra Frenética

- 18h35 às 20h: Exibição do documentário “Belchior - apenas um coração selvagem”

Escadaria da Igreja Matriz:

- 20h20 às 21h20: Apresentação Coral da UFES

Rua do Lazer:

- 21h40 às 22h40: Show da banda Colibri

Sábado, 29 de julho:

9h às 12h30: Passeio pelo Circuito Caravaggio

Passeio pelo Circuito Caravaggio Auditório do Senac:

- 15h às 16h30: Roda de conversas com cineastas

- 16h35 às 16h50: Exibição do Vídeo produzido no Laboratório de Produção Audiovisual

- 16h55 às 18h55: Mostra Virgínia Tamanini

- 19h às 20h: Palestra “A água é para a vida ou para o lucro?” com Leonardo Boff

Roda de conversas com cineastas Exibição do Vídeo produzido no Laboratório de Produção Audiovisual Mostra Virgínia Tamanini Palestra “A água é para a vida ou para o lucro?” com Leonardo Boff Escadaria da Igreja:

- 20h10 às 20h30: Homenagem à Elizabeth Lyra e premiação

Homenagem à Elizabeth Lyra e premiação Auditório do Senac:

- 21h às 22h20: Desfile de Moda Conceitual inspirado no Elemento Água

Desfile de Moda Conceitual inspirado no Elemento Água Quadra poliesportiva:

- 22h20 às 23h30: Show com Angela Ro Ro

SERVIÇO