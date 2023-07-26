Festival POCAR agita fim de semana em Conceição da Barra; confira programação

Mateus Aleluia é um dos convidados do POCAR Festival de Cultura, em Conceição da Barra Crédito: Paola Alfamar

Desculpem a abertura infame (e pouco criativa), mas não poderíamos perder a pegadinha, ou seria a deixa? A cena cultural de Conceição da Barra estará pocando nos próximos dias. Tudo porque na cidade do Norte do Estado rola o tradicional POCAR Festival de Cultura, com atividades gratuitas de quinta (27) a domingo (30). Bora pra lá?!

Consolidado como uma referência na cena cultural capixaba, o evento caminha para uma década de vida. Durante quatro dias, ruas, praças e praias da Barra serão tomadas por arte e cultura, somando mais de 30 atrações totalmente gratuitas com música, teatro, circo, cinema, literatura, artes plásticas e outras linguagens.

Os mais antenados já sabem, mas um dos principais objetivos da iniciativa é promover encontros artísticos. Em 2023, um dos convidados ilustres é Mateus Aleluia, ícone da música afro-brasileira que fez parte do histórico grupo Os Tincoãs e também construiu uma elogiada carreira solo. Aos 79 anos, sobe ao palco com a Orquestra Jovem Capixaba e o músico Luccas Martins, num verdadeiro diálogo entre gerações.

Outro encontro esperado é o da banda capixaba Jahzz, que fusiona reggae e jazz, com o vocalista Fauzi Beydoun, líder da Tribo de Jah, uma das bandas mais importantes do reggae nacional. O São Trio, de Vitória, receberá Eloá Puri, cantora da região do Caparaó.

Além disso, valorizar as manifestações culturais de Conceição da Barra, município que tem o título de Capital Estadual da Diversidade Folclórica, é uma das marcas desde o início do festival há 10 anos.

Em 2023, participam atrações como os grupos de jongo de Nossa Senhora Aparecida e de São Cosme e Damião, o Ticumbi de São Benedito, a peça teatral Caburé, apresentações de alunos do Instituto Cultural Tambor de Raiz, o grupo de forró Fogumano e a cantora Fabíola Guimarães, entre outros.

"O POCAR é um ajuntamento de forças, de linguagens, de cultura, uma mostra da diversidade cultural capixaba e brasileira", celebra Didito Camillo, coordenador do festival, organizado pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz.

"O diferencial do nosso festival é promover encontros de fato. Não é simplesmente ir para um evento e assistir, mas a possibilidade de vivenciar uma experiência, de interagir com artistas e público e poder trocar sobre as culturas", explica.

CORTEJO

O espaço público é local privilegiado para essa experiência, sendo que o festival preza por palcos mais baixos, que aproximam artistas e plateia, promovendo diversos momentos em que as atrações percorrem as ruas ou se misturam ao cotidiano da cidade.

Entre essas iniciativas, estão o Cortejo de Chegança, que abre o evento com a presença de grupos de jongo locais e artistas convidados de vários lugares do Brasil; o Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro "Mestre Mirtinho", realizado no Mercado Municipal, com mestres da cultura popular tocando com artistas visitantes; e o Ajuntamento POCAR, que tradicionalmente encerra o festival com a união de todos os convidados.

"O POCAR é importante para Conceição da Barra e para o Espírito Santo por permitir à cultura capixaba se mostrar para o público e para artistas de outros lugares, que vêm conhecer e reconhecer a identidade capixaba e dialogar com ela", complementa Didito.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO POCAR FESTIVAL DE CULTURA

QUINTA (27)

Cozinha Industrial

15h: Espetáculo Era Solo que me Faltava - Lacarta Circo Teatro





Espetáculo Era Solo que me Faltava - Lacarta Circo Teatro Praça da Matriz até a Beira do Cais

20h: Cortejo da Chegança

Cortejo da Chegança Jongo de São Cosme e Damião

Jongo de Nossa Senhora Aparecida

Malê Dixieland

Artistas Convidados





Beira do Cais

20h30: Cerimônia de Abertura e pintura ao vivo com Henrique Selva Manara

Cerimônia de Abertura e pintura ao vivo com Henrique Selva Manara Homenagem à Mestra Gessi Cassiano

Marcelino Xibil Ramos

Mostra dos alunos do Instituto Cultural Tambor de Raiz

Palco Maria Fumaça





21h: Show Los Durísimos del Barrio Salsa Orquesta





Show Los Durísimos del Barrio Salsa Orquesta Beira do Cais

23h30: Show De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá





SEXTA (28)

Feira da Praça São Pedro

09h30: Espetáculo Cloro, O Palhaço engolidor de Letras - Circo Gamarra

Espetáculo Cloro, O Palhaço engolidor de Letras - Circo Gamarra 10h: Literatura a Quilo - Editora Cousa e Saulo Ribeiro

Literatura a Quilo - Editora Cousa e Saulo Ribeiro 10h30: Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro Mestre Mirtinho





Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro Mestre Mirtinho Cozinha Industrial

15h: Espetáculo de Contos Contando a Gente Entende - Rosana Mont’Alverne (Instituto Cultural Aletria)





Espetáculo de Contos Contando a Gente Entende - Rosana Mont’Alverne (Instituto Cultural Aletria) Beira do Cais

16h30: (Pôr-do-Sol) Show com Pentágono Vix Band (Fames - Faculdade de Música do Espírito Santo)





(Pôr-do-Sol) Show com Pentágono Vix Band (Fames - Faculdade de Música do Espírito Santo) Praça da Matriz

18h: Espetáculo Teatral Griô, Cia. 2 x 2

Espetáculo Teatral Griô, Cia. 2 x 2 19h: Sarau cênico-poético “Conceição Evaristo - Memória e Poesia”, com Carlandréia Ribeiro e Junim Ribeiro





Sarau cênico-poético “Conceição Evaristo - Memória e Poesia”, com Carlandréia Ribeiro e Junim Ribeiro Mostra Pocar de Cinema

20h: Curta-metragem Do Lado de Cá - Cine Quilombola, Comunidade Quilombola Graúna e Instituto Marlin Azul





Palco Maria Fumaça

21h: Show Banda Jahzz, convida Fauzi Beydoun (Tribo de Jah)





Show Banda Jahzz, convida Fauzi Beydoun (Tribo de Jah) 22h30: Show Banda Casaca

Show Banda Casaca Malê Dixieland (cortejo)





Beira do Cais

23h30: Show Foguman