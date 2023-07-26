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Cultura

Festival POCAR agita fim de semana em Conceição da Barra; confira programação

Evento gratuito completa uma década trazendo atrações que rolam por toda cidade do Norte do Estado. Atividades acontecem de quinta (27) a domingo (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 07:00

Mateus Aleluia é um dos convidados do POCAR Festival de Cultura, em Conceição da Barra
Mateus Aleluia é um dos convidados do POCAR Festival de Cultura, em Conceição da Barra Crédito: Paola Alfamar
Desculpem a abertura infame (e pouco criativa), mas não poderíamos perder a pegadinha, ou seria a deixa? A cena cultural de Conceição da Barra estará pocando nos próximos dias. Tudo porque na cidade do Norte do Estado rola o tradicional POCAR Festival de Cultura, com atividades gratuitas de quinta (27) a domingo (30). Bora pra lá?!
Consolidado como uma referência na cena cultural capixaba, o evento caminha para uma década de vida. Durante quatro dias, ruas, praças e praias da Barra serão tomadas por arte e cultura, somando mais de 30 atrações totalmente gratuitas com música, teatro, circo, cinema, literatura, artes plásticas e outras linguagens.
Os mais antenados já sabem, mas um dos principais objetivos da iniciativa é promover encontros artísticos. Em 2023, um dos convidados ilustres é Mateus Aleluia, ícone da música afro-brasileira que fez parte do histórico grupo Os Tincoãs e também construiu uma elogiada carreira solo. Aos 79 anos, sobe ao palco com a Orquestra Jovem Capixaba e o músico Luccas Martins, num verdadeiro diálogo entre gerações.
Outro encontro esperado é o da banda capixaba Jahzz, que fusiona reggae e jazz, com o vocalista Fauzi Beydoun, líder da Tribo de Jah, uma das bandas mais importantes do reggae nacional. O São Trio, de Vitória, receberá Eloá Puri, cantora da região do Caparaó.
Além disso, valorizar as manifestações culturais de Conceição da Barra, município que tem o título de Capital Estadual da Diversidade Folclórica, é uma das marcas desde o início do festival há 10 anos.
Em 2023, participam atrações como os grupos de jongo de Nossa Senhora Aparecida e de São Cosme e Damião, o Ticumbi de São Benedito, a peça teatral Caburé, apresentações de alunos do Instituto Cultural Tambor de Raiz, o grupo de forró Fogumano e a cantora Fabíola Guimarães, entre outros.
"O POCAR é um ajuntamento de forças, de linguagens, de cultura, uma mostra da diversidade cultural capixaba e brasileira", celebra Didito Camillo, coordenador do festival, organizado pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz.
"O diferencial do nosso festival é promover encontros de fato. Não é simplesmente ir para um evento e assistir, mas a possibilidade de vivenciar uma experiência, de interagir com artistas e público e poder trocar sobre as culturas", explica.

CORTEJO

O espaço público é local privilegiado para essa experiência, sendo que o festival preza por palcos mais baixos, que aproximam artistas e plateia, promovendo diversos momentos em que as atrações percorrem as ruas ou se misturam ao cotidiano da cidade.
Entre essas iniciativas, estão o Cortejo de Chegança, que abre o evento com a presença de grupos de jongo locais e artistas convidados de vários lugares do Brasil; o Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro "Mestre Mirtinho", realizado no Mercado Municipal, com mestres da cultura popular tocando com artistas visitantes; e o Ajuntamento POCAR, que tradicionalmente encerra o festival com a união de todos os convidados.
"O POCAR é importante para Conceição da Barra e para o Espírito Santo por permitir à cultura capixaba se mostrar para o público e para artistas de outros lugares, que vêm conhecer e reconhecer a identidade capixaba e dialogar com ela", complementa Didito.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO POCAR FESTIVAL DE CULTURA

  • QUINTA (27)
  • Cozinha Industrial
  • 15h: Espetáculo Era Solo que me Faltava - Lacarta Circo Teatro

  • Praça da Matriz até a Beira do Cais
  • 20h: Cortejo da Chegança
  • Jongo de São Cosme e Damião
  • Jongo de Nossa Senhora Aparecida
  • Malê Dixieland
  • Artistas Convidados

  • Beira do Cais
  • 20h30: Cerimônia de Abertura e pintura ao vivo com Henrique Selva Manara
  • Homenagem à Mestra Gessi Cassiano
  • Marcelino Xibil Ramos
  • Mostra dos alunos do Instituto Cultural Tambor de Raiz
  • Palco Maria Fumaça

  • 21h: Show Los Durísimos del Barrio Salsa Orquesta

  • Beira do Cais
  • 23h30: Show De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá

  • SEXTA (28)
  • Feira da Praça São Pedro
  • 09h30: Espetáculo Cloro, O Palhaço engolidor de Letras - Circo Gamarra
  • 10h: Literatura a Quilo - Editora Cousa e Saulo Ribeiro
  • 10h30: Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro Mestre Mirtinho

  • Cozinha Industrial
  • 15h: Espetáculo de Contos Contando a Gente Entende - Rosana Mont’Alverne (Instituto Cultural Aletria)

  • Beira do Cais
  • 16h30: (Pôr-do-Sol) Show com Pentágono Vix Band (Fames - Faculdade de Música do Espírito Santo)

  • Praça da Matriz
  • 18h: Espetáculo Teatral Griô, Cia. 2 x 2
  • 19h: Sarau cênico-poético “Conceição Evaristo - Memória e Poesia”, com Carlandréia Ribeiro e Junim Ribeiro

  •  Mostra Pocar de Cinema
  • 20h: Curta-metragem Do Lado de Cá - Cine Quilombola, Comunidade Quilombola Graúna e Instituto Marlin Azul

  • Palco Maria Fumaça
  • 21h: Show Banda Jahzz, convida Fauzi Beydoun (Tribo de Jah)

  • 22h30: Show Banda Casaca
  • Malê Dixieland (cortejo)

  • Beira do Cais
  • 23h30: Show Foguman
  • SÁBADO (29)
  • ABLA- Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra
  • 08h às 12h: Vivência Diálogo Transatlântico- Cartografia da Memória e do Afeto

  • Próximo à Cabana Kaique
  • 11h: Espetáculo Teatral “Canta, Canta, Minha Gente” - Rodrigo Robleño

  • EMEF Dr. Mario Vello Silvares
  • 13h às 16h30: Encontro Capixaba de Conselhos Municipais de Políticas Culturais

  • Beira do Cais
  • 16h30: (Pôr-do-Sol) Show São Trio convida Eloá Puri

  • Praça da Matriz
  • 18h: Espetáculo Teatral Ubuntu - Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz
  • 19h: Espetáculo Circense Xinfrim - Cia Pé de Cana

  • Mostra Pocar de Cinema
  • 20h: Curta-metragem Quantos mais? - filme de Lucas de Jesus Ferreira
  • 20h30: Espetáculo Teatral Caburé - Instituto Cultural Tambor de Raiz

  • Palco Maria Fumaça
  •  21h30: Show Orquestra Jovem Capixaba, convidados: Luccas Martins e Mateus Aleluia
  • Malê Dixieland (cortejo)

  • Beira do Cais
  • 22h30: Show Silvia Gomes

  • DOMINGO (30)
  • Próximo à Cabana Kaique
  • 11h: Espetáculo Circense Circo de Doisdo, Cia. Pé de Cana
  • Malê Dixieland (cortejo)

  • Restaurante do Pintinho
  • 12h: Festa de Encerramento
  • Roda de Choro e Samba Trio Gererê, com a participação de Fabíola Guimarães, Elaine Vieira e Silvia Gomes.
  • Baile de Congo de São Benedito - Ticumbi (Mestre Berto Florentino)
  • Show Ajuntamento POCAR

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