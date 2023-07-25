Festival de vinho em Vila Velha terá shows de Leoni e Casaca

O Festival de Vinho do Boulevard Shopping vai agitar Vila Velha nos dois próximos finais de semana com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional.
O evento acontece de 27 a 30 de julho e de 3 a 6 de agosto, com entrada gratuita. O cantor e compositor Leoni será a atração de sexta-feira (28), às 20h30.
Ex-integrante das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, o músico está em carreira solo desde 1993 e traz na bagagem nove discos gravados e sucessos como Garotos II”, “Como eu quero”, “A fórmula do amor” e “Por que não eu?”, que estão garantidos no repertório da noite.
Mas Leoni não é a única atração musical do festival, que traz na programação talentos locais, como Macucos, Casaca, Jackson Lima e Dona Fran.
OPÇÕES DE BEBIDA
Vinhos de Brasil, Chile, Argentina, Itália, Espanha, França, Portugal, Eslovênia, Macedônia, Georgia e Romênia compõem a carta do evento, que traz entre as 25 opções rótulos tintos, brancos, rosés e até mesmo vinho laranja.
A carta tem curadoria do sommelier Pablo Mansk, que selecionou desde vinhos mais leves e frutados até exemplares mais encorpados e estruturados. A taça de vinho vai custar de R$ 20 a R$ 50, de acordo com o rótulo escolhido, e a garrafa não sai por menos de R$ 60.
A cerveja artesanal capixaba também vai ter lugar no festival, representada pelas cervejarias Vikings, Convento, KingBier, Hood e Dom Embaixador.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
1º FIM DE SEMANA
- 27/07 (quinta-feira)
- 21h - Macucos
- 28/07 (sexta-feira)
- 20h30 - Leoni
- 22h30 - Banda 027
- 29/07 (sábado)
- 20h - Overphone
- 22h - Replay
- 30/07 (domingo)
- 18h30 - Arquivo do samba
- 20h - Pagolife
- 3/08 (quinta-feira)
- 21h - Casaca
- 4/08 (sexta-feira)
- 20h - Killer Queen
- 22h - Dona Fran
- 5/08 (sábado)
- 20h - Like a Boss
- 22h - The Crew
- 6/08 (domingo)
- 18h - 3 Elementos
- 20h - Jackson Lima
FESTIVAL DE VINHO DO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
Quando: de 27 a 30 de julho e de 3 a 6 de agosto
Horários: quinta das 17h às 23h, sexta das 17h às 1h, sábado das 17h à 1h, domingo das 17h às 23h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita.
Quando: de 27 a 30 de julho e de 3 a 6 de agosto
Horários: quinta das 17h às 23h, sexta das 17h às 1h, sábado das 17h à 1h, domingo das 17h às 23h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita.