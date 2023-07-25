Festival de vinho em Vila Velha terá shows de Leoni e Casaca

Leoni se apresenta na sexta (28), às 20h30 Crédito: Carolina Warchavsky

O Festival de Vinho do Boulevard Shopping vai agitar Vila Velha nos dois próximos finais de semana com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional.

O evento acontece de 27 a 30 de julho e de 3 a 6 de agosto, com entrada gratuita. O cantor e compositor Leoni será a atração de sexta-feira (28), às 20h30.

Ex-integrante das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, o músico está em carreira solo desde 1993 e traz na bagagem nove discos gravados e sucessos como Garotos II”, “Como eu quero”, “A fórmula do amor” e “Por que não eu?”, que estão garantidos no repertório da noite.

Mas Leoni não é a única atração musical do festival, que traz na programação talentos locais, como Macucos, Casaca, Jackson Lima e Dona Fran.

OPÇÕES DE BEBIDA

Vinhos de Brasil, Chile, Argentina, Itália, Espanha, França, Portugal, Eslovênia, Macedônia, Georgia e Romênia compõem a carta do evento, que traz entre as 25 opções rótulos tintos, brancos, rosés e até mesmo vinho laranja.

A carta tem curadoria do sommelier Pablo Mansk, que selecionou desde vinhos mais leves e frutados até exemplares mais encorpados e estruturados. A taça de vinho vai custar de R$ 20 a R$ 50, de acordo com o rótulo escolhido, e a garrafa não sai por menos de R$ 60.

A cerveja artesanal capixaba também vai ter lugar no festival, representada pelas cervejarias Vikings, Convento, KingBier, Hood e Dom Embaixador.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

1º FIM DE SEMANA

27/07 (quinta-feira)



21h - Macucos



28/07 (sexta-feira)



20h30 - Leoni



22h30 - Banda 027



29/07 (sábado)



20h - Overphone



22h - Replay



30/07 (domingo)



18h30 - Arquivo do samba



20h - Pagolife

2º FIM DE SEMANA

3/08 (quinta-feira)



21h - Casaca



4/08 (sexta-feira)



20h - Killer Queen



22h - Dona Fran



5/08 (sábado)



20h - Like a Boss



22h - The Crew



6/08 (domingo)



18h - 3 Elementos



20h - Jackson Lima

