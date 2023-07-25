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Bebida e música

Festival de vinho em Vila Velha terá shows de Leoni e Casaca

Evento no Boulevard Shopping Vila Velha acontece de 27 a 30 de julho e retorna entre os dias 3 e 6 de agosto, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 15:38

O cantor Leoni
Leoni se apresenta na sexta (28), às 20h30 Crédito: Carolina Warchavsky
O Festival de Vinho do Boulevard Shopping vai agitar Vila Velha nos dois próximos finais de semana com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional. 
O evento acontece de 27 a 30 de julho e de 3 a 6 de agosto, com entrada gratuita. O cantor e compositor Leoni será a atração de sexta-feira (28), às 20h30.
Ex-integrante das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, o músico está em carreira solo desde 1993 e traz na bagagem nove discos gravados e sucessos como Garotos II”, “Como eu quero”, “A fórmula do amor” e “Por que não eu?”, que estão garantidos no repertório da noite. 
Mas Leoni não é a única atração musical do festival, que traz na programação talentos locais, como Macucos, Casaca, Jackson Lima e Dona Fran

OPÇÕES DE BEBIDA

Vinhos de Brasil, Chile, Argentina, Itália, Espanha, França, Portugal, Eslovênia, Macedônia, Georgia e Romênia compõem a carta do evento, que traz entre as 25 opções rótulos tintos, brancos, rosés e até mesmo vinho laranja. 
A carta tem curadoria do sommelier Pablo Mansk, que selecionou desde vinhos mais leves e frutados até exemplares mais encorpados e estruturados. A taça de vinho vai custar de R$ 20 a R$ 50, de acordo com o rótulo escolhido, e a garrafa não sai por menos de R$ 60. 
A cerveja artesanal capixaba também vai ter lugar no festival, representada pelas cervejarias Vikings, Convento, KingBier, Hood e Dom Embaixador.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

1º FIM DE SEMANA 
  • 27/07 (quinta-feira)
  • 21h - Macucos
  • 28/07 (sexta-feira)
  • 20h30 - Leoni
  • 22h30 - Banda 027
  • 29/07 (sábado)
  • 20h - Overphone
  • 22h - Replay
  • 30/07 (domingo)
  • 18h30 - Arquivo do samba
  • 20h - Pagolife
2º FIM DE SEMANA
  • 3/08 (quinta-feira)
  • 21h - Casaca
  • 4/08 (sexta-feira)
  • 20h - Killer Queen
  • 22h - Dona Fran
  • 5/08 (sábado)
  • 20h - Like a Boss
  • 22h - The Crew
  • 6/08 (domingo)
  • 18h - 3 Elementos
  • 20h - Jackson Lima
FESTIVAL DE VINHO DO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA 
Quando: de 27 a 30 de julho e de 3 a 6 de agosto
Horários: quinta das 17h às 23h, sexta das 17h às 1h, sábado das 17h à 1h, domingo das 17h às 23h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita.

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