Festa do Colono terá shows gratuitos de Lucas Lucco e Bruno & Barreto; confira programação

Com mais de quatro décadas de tradição, a Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá acontece de quinta (27) a domingo (30) movimentando toda a região de montanhas do Espírito Santo. A programação é totalmente gratuita.
No cardápio principal, claro, estão as atrações musicais, com os shows acontecendo no centro do município, no Pátio de Festas. Entre os convidados especiais de 2023, estão Bruno & Barreto e Lucas Lucco.
Os sertanejos vão trazer seus maiores sucessos e, claro, apresentar a novíssima "Perigosa e Linda", que viralizou no YouTube, tendo mais de 13 milhões de visualizações em apenas três semanas. Dê uma espiada!
Galã do universo country, Lucco - que atualmente está ganhando uma boa grana como empresário do mercado fitness, em uma franquia de academias - também promete um show pra lá de animado para agradar seus inúmeros fãs capixabas.
Claro, vai ter "Mozão", "Destino" e "Vai Vendo". O artista deve badalar faixas de seu novo projeto "777", como "Juntos ou Não", "Depois de Mim, Só Eu" e de "Superar Não é Comigo".
Abaixo, confira a programação completa da Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá:
- QUINTA (27)
- 15h: Sessão Solene em Homenagem aos Colonos e Entrega de Títulos - Câmara de Vereadores
- 19h: Grupo Sob Controle (Bloco Cachorro Preto e Bloco Cabra Malte) - Tablado
- 22h: Isaac Moreira e banda
- SEXTA (28)
- 06h: Tocadores de Concertina Feira Cidadã
- 18h: Abertura da Exposição Agropecuária
- 19h: Banda Eclipse do Forró
- 20h30: Priscila Ribeiro
- 22h: Glauco
- 23h30: Bruno e Gaspar
- SÁBADO (29)
- 08h: Passeio Ciclístico e Exposição de Bicicletas Antigas - Saida do Ginásio de Esportes
- 09h: Desfile de Tobaciata e Tratorata - Saída da Secretaria de Esportes
- 10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio
- 13h: Apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas - Praça Florêncio Augusto Berger
- 15h: Grupo K’Tinga - Rock da Tarde (Bloco Cachorro Preto e Bloco Cabra Malte)
- 19h: Edi Xavier e Leandro
- 20h30: Banda 7List
- 22h: Lucas Lucco
- 23h30: Léo Lima e Banda
- DOMINGO (30)
- 08h: 9ª Caminhada do Colono (Andarilhos Pomeranos) - Percurso de 18km - 4º Pedalo do Colono (SMJ BIKE) - Largada no Pátio de Festas - 1º Corrida do Colono (Corre Santa Maria) - Praça x São Luis x Praça
- 09h: Competição de Micro Trator - Praça do Imigrante Pomerano
- 10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio
- 13h: Apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas - Galpão
- 15h30: Sorteio de Prêmios para Expositores da Exposição Agropecuária - Palco
- 16h: Banda dos Carreteiros
- 18h: Cristian Greik e Banda
- 20h: Bruno & Barreto
- 22h: Banda Planeta Banana