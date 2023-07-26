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Em Santa Maria de Jetibá

Festa do Colono terá shows gratuitos de Lucas Lucco e Bruno & Barreto; confira programação

Evento rola de quinta (28) a domingo (30), no Pátio de Festas, também contando com apresentações de Glauco, Bruno e Gaspar e Léo Lima, entre outras atrações
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 13:25

Bruno & Barreto e Lucas Lucco estão entre as atrações da Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá
Bruno & Barreto e Lucas Lucco estão entre as atrações da Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/Instagram
Com mais de quatro décadas de tradição, a Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá acontece de quinta (27) a domingo (30) movimentando toda a região de montanhas do Espírito Santo. A programação é totalmente gratuita.
No cardápio principal, claro, estão as atrações musicais, com os shows acontecendo no centro do município, no Pátio de Festas. Entre os convidados especiais de 2023, estão Bruno & Barreto e Lucas Lucco.
Os sertanejos vão trazer seus maiores sucessos e, claro, apresentar a novíssima "Perigosa e Linda", que viralizou no YouTube, tendo mais de 13 milhões de visualizações em apenas três semanas. Dê uma espiada!
Galã do universo country, Lucco - que atualmente está ganhando uma boa grana como empresário do mercado fitness, em uma franquia de academias - também promete um show pra lá de animado para agradar seus inúmeros fãs capixabas.
Claro, vai ter "Mozão", "Destino" e "Vai Vendo". O artista deve badalar faixas de seu novo projeto "777", como "Juntos ou Não", "Depois de Mim, Só Eu" e de "Superar Não é Comigo". 
Abaixo, confira a programação completa da Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá:
  • QUINTA (27) 
  • 15h: Sessão Solene em Homenagem aos Colonos e Entrega de Títulos - Câmara de Vereadores
  • 19h: Grupo Sob Controle (Bloco Cachorro Preto e Bloco Cabra Malte) - Tablado
  • 22h: Isaac Moreira e banda 

  • SEXTA (28)
  • 06h: Tocadores de Concertina Feira Cidadã
  • 18h: Abertura da Exposição Agropecuária
  • 19h: Banda Eclipse do Forró 
  • 20h30: Priscila Ribeiro 
  • 22h: Glauco 
  • 23h30: Bruno e Gaspar 

  • SÁBADO (29)
  • 08h: Passeio Ciclístico e Exposição de Bicicletas Antigas - Saida do Ginásio de Esportes
  • 09h: Desfile de Tobaciata e Tratorata - Saída da Secretaria de Esportes
  • 10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio
  • 13h: Apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas - Praça Florêncio Augusto Berger
  • 15h: Grupo K’Tinga - Rock da Tarde (Bloco Cachorro Preto e Bloco Cabra Malte)
  • 19h: Edi Xavier e Leandro 
  • 20h30: Banda 7List
  • 22h: Lucas Lucco 
  • 23h30: Léo Lima e Banda 

  • DOMINGO (30) 
  • 08h: 9ª Caminhada do Colono (Andarilhos Pomeranos) - Percurso de 18km - 4º Pedalo do Colono (SMJ BIKE) - Largada no Pátio de Festas - 1º Corrida do Colono (Corre Santa Maria) - Praça x São Luis x Praça
  • 09h: Competição de Micro Trator - Praça do Imigrante Pomerano
  • 10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio
  • 13h: Apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas - Galpão
  • 15h30: Sorteio de Prêmios para Expositores da Exposição Agropecuária - Palco  
  • 16h: Banda dos Carreteiros 
  • 18h: Cristian Greik e Banda
  • 20h: Bruno & Barreto 
  • 22h: Banda Planeta Banana 

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