Festa do Colono terá shows gratuitos de Lucas Lucco e Bruno & Barreto; confira programação

Bruno & Barreto e Lucas Lucco estão entre as atrações da Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/Instagram

Com mais de quatro décadas de tradição, a Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá acontece de quinta (27) a domingo (30) movimentando toda a região de montanhas do Espírito Santo. A programação é totalmente gratuita.

No cardápio principal, claro, estão as atrações musicais, com os shows acontecendo no centro do município, no Pátio de Festas. Entre os convidados especiais de 2023, estão Bruno & Barreto e Lucas Lucco.

Os sertanejos vão trazer seus maiores sucessos e, claro, apresentar a novíssima "Perigosa e Linda", que viralizou no YouTube, tendo mais de 13 milhões de visualizações em apenas três semanas. Dê uma espiada!

Galã do universo country, Lucco - que atualmente está ganhando uma boa grana como empresário do mercado fitness, em uma franquia de academias - também promete um show pra lá de animado para agradar seus inúmeros fãs capixabas.

Claro, vai ter "Mozão", "Destino" e "Vai Vendo". O artista deve badalar faixas de seu novo projeto "777", como "Juntos ou Não", "Depois de Mim, Só Eu" e de "Superar Não é Comigo".

Abaixo, confira a programação completa da Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá: