Esquina de Cultura: Renato Teixeira e Leo Chaves em shows gratuitos em Guarapari

Esquina de Cultura 2023 recebe entre os convidados Renato Teixeira e Leo Chaves Crédito: Fotoarena/Folhapress/Julia Chequer/Folhapress

A 5ª edição do Festival Esquina de Cultura continua rolando neste fim de semana, em Guarapari. Na sexta (28) e no sábado (29), oito artistas nacionais e regionais se apresentam em dois palcos instalados na Avenida Joaquim da Silva Lima, centro da cidade. Os destaques são os shows de Renato Teixeira e Leo Chaves. A entrada é gratuita.

No primeiro final de semana do festival, o público pode curtir apresentações de nomes como Roberta Sá, Paula Fernandes, The Fever's e Thiago Arancam.

Já neste "finde", na sexta (28), o festival começa às 21h, com performances de Leo Gandelman e Maestro Mauro. Em seguida, às 23h, Biafra e Renato Teixeira se apresentam, cada um em um dos dois palcos: Areia Preta (próximo ao Extrabom) e Praça dos Namorados (próximo ao Bradesco).

No sábado (29), Du Jorge abre os trabalhos às 20h. Às 21h, é Marcelo Ribeiro quem cuida do som. Às 22h, o grupo 14 Bis se apresenta e, às 23h, Leo Chaves fica responsável pelo encerramento da 5ª edição do Esquina de Cultura.

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