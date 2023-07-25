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Festival de Inverno

Esquina de Cultura: Renato Teixeira e Leo Chaves em shows gratuitos em Guarapari

Evento realizado no Centro da Cidade Saúde continua nesta sexta (28) e sábado (29), também com performances de Leo Gandelman, 14 Bis e Du Jorge; confira programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 13:22

Esquina de Cultura 2023 recebe Renato Teixeira e Leo Chaves
Esquina de Cultura 2023 recebe entre os convidados Renato Teixeira e Leo Chaves Crédito: Fotoarena/Folhapress/Julia Chequer/Folhapress
A 5ª edição do Festival Esquina de Cultura continua rolando neste fim de semana, em Guarapari. Na sexta (28) e no sábado (29), oito artistas nacionais e regionais se apresentam em  dois palcos instalados na Avenida Joaquim da Silva Lima, centro da cidade. Os destaques são os shows de Renato Teixeira e Leo Chaves. A entrada é gratuita.
No primeiro final de semana do festival, o público pode curtir apresentações de nomes como Roberta Sá, Paula Fernandes, The Fever's e Thiago Arancam.
Já neste "finde", na sexta (28), o festival começa às 21h, com performances de Leo Gandelman e Maestro Mauro. Em seguida, às 23h, Biafra e Renato Teixeira se apresentam, cada um em um dos dois palcos: Areia Preta (próximo ao Extrabom) e Praça dos Namorados (próximo ao Bradesco).
No sábado (29), Du Jorge abre os trabalhos às 20h. Às 21h, é Marcelo Ribeiro quem cuida do som. Às 22h, o grupo 14 Bis se apresenta e, às 23h, Leo Chaves fica responsável pelo encerramento da 5ª edição do Esquina de Cultura.

SERVIÇO

  • 5º FESTIVAL ESQUINA DE CULTURA 2023
  • QUANDO: Sexta (28) e sábado (29)
  • ONDE: Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari
  • ENTRADA: Gratuita

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