Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Com Lucy Alves, Festival de Sanfona e Viola é destaque em São Pedro do Itabapoana
Mimoso do Sul

Com Lucy Alves, Festival de Sanfona e Viola é destaque em São Pedro do Itabapoana

Tradicional evento gratuito chega a sua 25ª edição, com atividades que vão de quinta (27) a domingo (30). Espetáculos acontecem em vários pontos do sítio histórico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 11:24

Lucy Alves é uma das atrações do Festival de Sanfona e Viola, em São Pedro do Itabapoana
Lucy Alves é uma das atrações do Festival de Sanfona e Viola, em São Pedro do Itabapoana Crédito: Instagram @lucyalves, com foto de Juan Lucas
O Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, recebe uma programação musical imperdível e gratuita até o domingo (30).
A 25ª edição do Festival de Inverno de Sanfona e Viola reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais, concursos instrumentais e outras atividades.
As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Entre os destaques, apresentações de Banda Comichão, Lucy Alves e Garotos do Forró.
* Com informações da Secult/ES

PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO 25º FESTIVAL DE SANFONA E VIOLA, EM MIMOSO DO SUL

  • QUINTA (27)
  • Igreja São Pedro de Alcântara
  • 19h: Missa de Ação de Graças aos 25 anos do Festival

  • Palco Capital
  • 20h: Valdeir do Acordeon
  • 21h: Gean de Oliveira e Geovane
  • 22h: Jessé Pimenta
  • 00h: Trio Clandestino

  • SEXTA (28)
  • Palco Capital
  • 16h: Vanessa e Fernanda
  • 17h: Wal Barcelos - De Pai pra Filho
  • 18h: Chico Chagas Choro Trio
  • 20h: Concurso Instrumental de Sanfona e Viola
  • 22h30: Grupo Sanfonada
  • 00h: André Matos & Beto Calil

  • Palco Passarela das Pedras
  • 14h: Adriano Costa
  • 15h30: Forró Country
  • 17h: Donato Fontana
  • 18h30: Banda Comichão
  • Palco Grinalson Medina
  • 20h: Carretão do Forró
  • 21h: Alessandro Arrocha
  • 22h: Beijo Apimentado
  • 23h30: Mayck & Lyan
  • 01h: Taiana França

  • SÁBADO (29)
  • Palco Capital
  • 12h: Folia de Reis Mirim Pena de Ouro
  • 12h30: Sanfonada nas ruas do Sítio Histórico
  • 18h: Violeiro Handrey Mazzini
  • 20h30: Som Caipira
  • 22h30: Mineirinho e Gabriel
  • 00h: Forró de Dois

  • Palco Passarela das Pedras
  • 12h: Grupo Frutos da Terra
  • 15h: Rogéria Simone
  • 16h30: Mika Larhass
  • 18h: Pedro e Luan
  • Palco Grinalson Medina
  • 20h30: Wellington Brasil
  • 21h30: Talita Salucci
  • 22h30: Pedro e Luan
  • 00h: Show Nacional Lucy Alves
  • 01h30: Banda Capricho
  • 03h: Alvorada Charanga Show pelas ruas do Sítio Histórico

  • DOMINGO (30)
  • Igreja São Pedro de Alcântara
  • 10h: Missa de Ação de Graças

  • Palco Capital
  • 11h: Edmar Forró Show
  • 13h: Sensação do Forró
  • 15h: Garotos do Forró
  • 17h: Patrick do Acordeon
  • SELECIONADOS PARA O CONCURSO INSTRUMENTAL 

  • Categoria Viola Instrumental
  • Elio Batista de Araújo – Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Gean de Alencar Oliveira – Mimoso do Sul/ES
  • Giovane Ramos de Oliveira – Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Ivan Junger Junior – Macaé/RJ
  • Léo Renan Azevedo – João Neiva/ES
  • Marcelo Favoreto Silva – Muniz Freire/ES
  • Muniff Gomes Barcelos – Cariacica/ES
  • Rafael Felix Afonso – Muniz Freire/ES

  • Categoria Sanfona Instrumental
  • Eduardo Gomes Amorim – Ibatiba/ES
  • Elisvaldo Pereira Souza – Serra/ES
  • Geovane de Alencar Oliveira – Mimoso do Sul/ES
  • Guilherme Canal Valli – Domingos Martins/ES
  • Jesivan de Oliveira Teixeira – Mimoso do Sul/ES
  • Juvercino Barbosa de Oliveira – Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Valdeir de Abreu – Mimoso do Sul/ES
  • Wérick Barbosa Perillo – Cachoeiro de Itapemirim/ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Mimoso do Sul Somos Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados