Com Lucy Alves, Festival de Sanfona e Viola é destaque em São Pedro do Itabapoana

O Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, recebe uma programação musical imperdível e gratuita até o domingo (30).
A 25ª edição do Festival de Inverno de Sanfona e Viola reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais, concursos instrumentais e outras atividades.
As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Entre os destaques, apresentações de Banda Comichão, Lucy Alves e Garotos do Forró.
PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO 25º FESTIVAL DE SANFONA E VIOLA, EM MIMOSO DO SUL
- QUINTA (27)
- Igreja São Pedro de Alcântara
- 19h: Missa de Ação de Graças aos 25 anos do Festival
- Palco Capital
- 20h: Valdeir do Acordeon
- 21h: Gean de Oliveira e Geovane
- 22h: Jessé Pimenta
- 00h: Trio Clandestino
- SEXTA (28)
- Palco Capital
- 16h: Vanessa e Fernanda
- 17h: Wal Barcelos - De Pai pra Filho
- 18h: Chico Chagas Choro Trio
- 20h: Concurso Instrumental de Sanfona e Viola
- 22h30: Grupo Sanfonada
- 00h: André Matos & Beto Calil
- Palco Passarela das Pedras
- 14h: Adriano Costa
- 15h30: Forró Country
- 17h: Donato Fontana
- 18h30: Banda Comichão
- Palco Grinalson Medina
- 20h: Carretão do Forró
- 21h: Alessandro Arrocha
- 22h: Beijo Apimentado
- 23h30: Mayck & Lyan
- 01h: Taiana França
- SÁBADO (29)
- Palco Capital
- 12h: Folia de Reis Mirim Pena de Ouro
- 12h30: Sanfonada nas ruas do Sítio Histórico
- 18h: Violeiro Handrey Mazzini
- 20h30: Som Caipira
- 22h30: Mineirinho e Gabriel
- 00h: Forró de Dois
- Palco Passarela das Pedras
- 12h: Grupo Frutos da Terra
- 15h: Rogéria Simone
- 16h30: Mika Larhass
- 18h: Pedro e Luan
- Palco Grinalson Medina
- 20h30: Wellington Brasil
- 21h30: Talita Salucci
- 22h30: Pedro e Luan
- 00h: Show Nacional Lucy Alves
- 01h30: Banda Capricho
- 03h: Alvorada Charanga Show pelas ruas do Sítio Histórico
- DOMINGO (30)
- Igreja São Pedro de Alcântara
- 10h: Missa de Ação de Graças
- Palco Capital
- 11h: Edmar Forró Show
- 13h: Sensação do Forró
- 15h: Garotos do Forró
- 17h: Patrick do Acordeon
- SELECIONADOS PARA O CONCURSO INSTRUMENTAL
- Categoria Viola Instrumental
- Elio Batista de Araújo – Cachoeiro de Itapemirim/ES
- Gean de Alencar Oliveira – Mimoso do Sul/ES
- Giovane Ramos de Oliveira – Cachoeiro de Itapemirim/ES
- Ivan Junger Junior – Macaé/RJ
- Léo Renan Azevedo – João Neiva/ES
- Marcelo Favoreto Silva – Muniz Freire/ES
- Muniff Gomes Barcelos – Cariacica/ES
- Rafael Felix Afonso – Muniz Freire/ES
- Categoria Sanfona Instrumental
- Eduardo Gomes Amorim – Ibatiba/ES
- Elisvaldo Pereira Souza – Serra/ES
- Geovane de Alencar Oliveira – Mimoso do Sul/ES
- Guilherme Canal Valli – Domingos Martins/ES
- Jesivan de Oliveira Teixeira – Mimoso do Sul/ES
- Juvercino Barbosa de Oliveira – Cachoeiro de Itapemirim/ES
- Valdeir de Abreu – Mimoso do Sul/ES
- Wérick Barbosa Perillo – Cachoeiro de Itapemirim/ES