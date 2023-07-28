Tunico e Martinho da Vila agitam aniversário do Álvares Cabral, em Vitória

Ele me inspirou a ser o músico percussionista com os ritmos e os lugares que aprendi com ele e que ele me levou. Ele me inspirou a ser cantor vendo suas atuações e performances. Sempre foi meu grande incentivador musical. Venci várias barreiras ouvindo cada conselho e indo com ele na casa dos menestréis, sambistas, mestres e matriarcas do samba. Depois vieram os caminhos que trilhei no candomblé cantando e tocando para os Orixás. Meu pai sempre foi à frente do seu tempo, ousado, inovador e me incentivou a ousar e ser o que sou, a exercer a minha identidade, seja no meu trabalho como compositor, artista e na vida.