Pedro Mariano se apresenta em Vitória ao lado da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Quando faço uma volta pelo tempo e tento buscar minhas essências, tudo o que me direcionou ou o que me orientou na música, de certa forma, passa por eles, em todos os sentidos. Se gosto de The Fire, Steve Wonder e Prince, foi por causa deles. Eles que me apresentaram, que ouviam em casa. E se tenho a minha postura como artista, como profissional, como músico, foi porque tive exemplo em casa. Os ensaios aconteciam lá. Minha mãe raramente ensaiava fora. Lembro pouco porque era muito pequeno, mas tenho recordações da casa sempre cheia de músicos, de produtores. O mesmo com o meu pai. Ele também raramente ensaiava fora. A gente sempre morou em casas espaçosas, então ele montava equipamentos e, quando tinha que ensaiar, a turma ia para a minha casa. A gente estava sempre viajando junto e acompanhando... então, você tem oportunidade de estar muito perto da história, de acontecimentos importantes e isso realmente te molda em todos os sentidos. O curioso é que você só se dá conta disso muito tempo depois (risos). Até hoje continuo ouvindo o trabalho deles. Continuo sendo influenciado pelo trabalho deles.