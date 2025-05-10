Veja como fazer um nhoque especial para o almoço de Dia das Mães

Já escolheu sua receita para o almoço especial do Dia das Mães? Se ainda não decidiu o que preparar, HZ sugere opções que podem surpreender à mesa neste domingo (11), e algumas sobremesas de dar água na boca, como a ambrosia de forno.
Mas se a sua mãe é fã de nhoque, que tal servir uma versão especial para ela? Abaixo, mostramos o passo a passo de uma combinação que leva tomates, bacon e um toque de sálvia e noz-moscada. Confira!
Nhoque caseiro especial
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: aprox. 50 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: aprox. 50 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
- 2 batatas asterix
- 1 batata-doce
- 1 gema de ovo
- 2 colheres (café) de sal
- 2 caixas (400g) de creme de leite
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 100g de bacon picado em cubos pequenos
- 1 caixinha de tomates-cereja cortados ao meio
- 1 ramo de sálvia picada
- Noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo:
- Cozinhe as batatas com casca, descasque e esprema-as ainda quentes.
- Em um recipiente, coloque as batatas espremidas, a gema de ovo, 1 colher (café) sal, meia xícara (chá) de creme de leite e o parmesão ralado. Misture.
- Vá adicionando a farinha, aos poucos, amassando com as mãos. Talvez você precise colocar um pouco mais ou um pouco menos de farinha (de acordo com o tamanho das batatas e umidade). A massa estará no ponto quando estiver desgrudando das mãos, mas sem ficar muito rígida. Dica: mexa a massa o mínimo possível.
- Polvilhe farinha na bancada e faça rolinhos com a massa e corte os nhoques com uma faca.
- Ferva água em uma panela e adicione os nhoques, para cozinharem (estarão prontos quando subirem à superfície). Reserve.
- Em uma frigideira, doure os pedaços de bacon e reserve.
- Na mesma frigideira (não precisa lavar), salteie tomates-cereja rapidamente e reserve.
- Ainda na mesma frigideira, adicione a manteiga e doure os nhoques de um lado com cuidado para não os amassar e reserve.
- Volte metade do bacon para a frigideira, junte o restante do creme de leite, o leite, as folhas de sálvia, o restante do sal e a noz-moscada e misture bem, deixe cozinhar por cerca de três minutos.
- Coloque o molho no fundo do prato, os nhoques dourados, os tomatinhos e finalize com o restante do bacon crocante e sirva.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.