Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Domingo à mesa

Veja como fazer um nhoque especial para o almoço de Dia das Mães

Versão caseira sugerida por HZ é feita com tomates-cereja, bacon, queijo parmesão e um toque de sálvia e noz-moscada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 06:00

Nhoque caseiro especial
Nhoque caseiro especial leva tomates salteados e creme de parmesão Crédito: Marca Piracanjuba
Já escolheu sua receita para o almoço especial do Dia das Mães? Se ainda não decidiu o que preparar, HZ sugere opções que podem surpreender à mesa neste domingo (11), e algumas sobremesas de dar água na boca, como a ambrosia de forno
Mas se a sua mãe é fã de nhoque, que tal servir uma versão especial para ela? Abaixo, mostramos o passo a passo de uma combinação que leva tomates, bacon e um toque de sálvia e noz-moscada. Confira!

Nhoque caseiro especial

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: aprox. 50 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
  • 2 batatas asterix
  • 1 batata-doce
  • 1 gema de ovo
  • 2 colheres (café) de sal
  • 2 caixas (400g) de creme de leite
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 100g de bacon picado em cubos pequenos
  • 1 caixinha de tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 ramo de sálvia picada
  • Noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo:
  1. Cozinhe as batatas com casca, descasque e esprema-as ainda quentes.
  2. Em um recipiente, coloque as batatas espremidas, a gema de ovo, 1 colher (café) sal, meia xícara (chá) de creme de leite e o parmesão ralado. Misture.
  3. Vá adicionando a farinha, aos poucos, amassando com as mãos. Talvez você precise colocar um pouco mais ou um pouco menos de farinha (de acordo com o tamanho das batatas e umidade). A massa estará no ponto quando estiver desgrudando das mãos, mas sem ficar muito rígida. Dica: mexa a massa o mínimo possível.
  4. Polvilhe farinha na bancada e faça rolinhos com a massa e corte os nhoques com uma faca.
  5. Ferva água em uma panela e adicione os nhoques, para cozinharem (estarão prontos quando subirem à superfície). Reserve.
  6. Em uma frigideira, doure os pedaços de bacon e reserve.
  7. Na mesma frigideira (não precisa lavar), salteie tomates-cereja rapidamente e reserve.
  8. Ainda na mesma frigideira, adicione a manteiga e doure os nhoques de um lado com cuidado para não os amassar e reserve.
  9. Volte metade do bacon para a frigideira, junte o restante do creme de leite, o leite, as folhas de sálvia, o restante do sal e a noz-moscada e misture bem, deixe cozinhar por cerca de três minutos.
  10. Coloque o molho no fundo do prato, os nhoques dourados, os tomatinhos e finalize com o restante do bacon crocante e sirva.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Aprenda a fazer nhoque de aipim com cogumelos e queijo parmesão

Como fazer o tradicional nhoque de batata com molho bolonhesa

Nhoque da Fortuna: aprenda versão recheada com provolone

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados