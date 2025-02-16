Aprenda a fazer nhoque de aipim com cogumelos e queijo parmesão

Gosta de nhoque mas quer inovar na receita? Então, que tal fugir um pouco da versão mais tradicional da massa, feita com batatas, e preparar um delicioso de mandioca (ou aipim, como nós capixabas costumamos chamar)?

Se você curtiu a ideia, aqui vai uma dica do HZ para o seu fim de semana: nhoque de aipim com cogumelos, finalizado com creme de leite, parmesão e folhas de espinafre ou de manjericão, à sua escolha. Confira abaixo o passo a passo da preparação.