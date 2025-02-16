Aprenda a fazer nhoque de aipim com cogumelos e queijo parmesão

Gosta de nhoque mas quer inovar na receita? Então, que tal fugir um pouco da versão mais tradicional da massa, feita com batatas, e preparar um delicioso de mandioca (ou aipim, como nós capixabas costumamos chamar)?
Se você curtiu a ideia, aqui vai uma dica do HZ para o seu fim de semana: nhoque de aipim com cogumelos, finalizado com creme de leite, parmesão e folhas de espinafre ou de manjericão, à sua escolha. Confira abaixo o passo a passo da preparação.
Nhoque de aipim com cogumelos e queijo parmesão
Ingredientes:
- 500g de mandioca cortada em cubos
- 4 copos de água
- ½ xícara de farinha
- 1 ovo batido
- 8 copos de água
- 2 xícaras de cogumelos pequenos e fatiados
- ½ xícara de creme de leite
- 1 xícara de espinafre ou folhas de manjericão
- Sal a gosto
- Queijo parmesão a gosto (para finalizar)
Modo de preparo:
- Cozinhe a mandioca em uma panela de pressão, com água e sal a gosto. Quando estiver macia, retire e deixe escorrer.
- Em seguida, coloque a mandioca em uma tigela e amasse. Deixe esfriar, adicione o ovo e misture até incorporar.
- Acrescente ¼ de xícara de farinha e misture até que os ingredientes estejam combinados. Adicione o restante da farinha aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea.
- Divida a massa em 4 partes iguais. Enfarinhe a superfície de preparo e modele cada pedaço em tubos longos. Corte cada tubo em pequenas porções e reserve.
- Em uma panela com água fervente e sal a gosto, vá colocando os nhoques, aos poucos. Assim que flutuarem, cozinhe por mais 30 segundos. Retire e reserve em uma tigela, aplicando uma leve camada de óleo para evitar que grudem.
- Aqueça uma frigideira antiaderente por 30 segundos em fogo médio.
- Adicione os cogumelos e refogue por dois minutos. Em seguida, adicione o nhoque, misture e cozinhe por mais 1 minuto.
- Acrescente o creme de leite, mexendo bem. Cozinhe por mais 1 minuto.
- Desligue o fogo e adicione o espinafre, mexendo até que ele amoleça ou finalize com folhas frescas de manjericão.
Fonte: Royal Prestige. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.