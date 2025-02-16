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Fim de semana

Aprenda a fazer nhoque de aipim com cogumelos e queijo parmesão

Inove na receita da massa substituindo a batata por mandioca e finalize com creme de leite e queijo parmesão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Nhoque de mandioca com cogumelos
Nhoque de mandioca com cogumelos pode ser finalizado com manjericão fresco Crédito: Royal Prestige
Gosta de nhoque mas quer inovar na receita? Então, que tal fugir um pouco da versão mais tradicional da massa, feita com batatas, e preparar um delicioso de mandioca (ou aipim, como nós capixabas costumamos chamar)? 
Se você curtiu a ideia, aqui vai uma dica do HZ para o seu fim de semana: nhoque de aipim com cogumelos, finalizado com creme de leite, parmesão e folhas de espinafre ou de manjericão, à sua escolha. Confira abaixo o passo a passo da preparação.  

Nhoque de aipim com cogumelos e queijo parmesão

Ingredientes:
  • 500g de mandioca cortada em cubos
  • 4 copos de água
  • ½ xícara de farinha
  • 1 ovo batido
  • 8 copos de água
  • 2 xícaras de cogumelos pequenos e fatiados
  • ½ xícara de creme de leite
  • 1 xícara de espinafre ou folhas de manjericão  
  • Sal a gosto
  • Queijo parmesão a gosto (para finalizar)
Modo de preparo:
  1. Cozinhe a mandioca em uma panela de pressão, com água e sal a gosto. Quando estiver macia, retire e deixe escorrer.
  2. Em seguida, coloque a mandioca em uma tigela e amasse. Deixe esfriar, adicione o ovo e misture até incorporar.
  3. Acrescente ¼ de xícara de farinha e misture até que os ingredientes estejam combinados. Adicione o restante da farinha aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea.
  4. Divida a massa em 4 partes iguais. Enfarinhe a superfície de preparo e modele cada pedaço em tubos longos. Corte cada tubo em pequenas porções e reserve.
  5. Em uma panela com água fervente e sal a gosto, vá colocando os nhoques, aos poucos. Assim que flutuarem, cozinhe por mais 30 segundos. Retire e reserve em uma tigela, aplicando uma leve camada de óleo para evitar que grudem.
  6. Aqueça uma frigideira antiaderente por 30 segundos em fogo médio.
  7. Adicione os cogumelos e refogue por dois minutos. Em seguida, adicione o nhoque, misture e cozinhe por mais 1 minuto.
  8. Acrescente o creme de leite, mexendo bem. Cozinhe por mais 1 minuto.
  9. Desligue o fogo e adicione o espinafre, mexendo até que ele amoleça ou finalize com folhas frescas de manjericão. 
Fonte: Royal Prestige. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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