Nhoque da fortuna: veja receita para atrair sorte e prosperidade

Nhoque ao molho sugo com manjericão é a dica do HZ para este dia 29/05 . Crédito: Tramontina/divulgação

Se você curte uma boa massa, nhoque é uma ótima pedida, em especial no dia 29 de cada mês. É que para essas ocasiões existe uma simpatia que pode trazer fartura, conhecida como nhoque da fortuna ou nhoque da sorte (conheça a história abaixo).



O ritual do nhoque para atrair sorte e dinheiro funciona assim: coloque uma moeda ou cédula de qualquer valor embaixo do seu prato de nhoque e coma, de pé, as primeiras sete unidades da massa, enquanto mentaliza seu pedido por prosperidade.