De trânsito a itens proibidos, veja as principais informações sobre o Tardezinha no ES

HZ traz em primeira mão todos os detalhes da turnê do cantor Thiaguinho, que acontece neste sábado (3), em Cariacica

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de maio de 2025 às 17:10

Tardezinha acontece neste sábado (3), no Estádio Kleber Andrade Crédito: Sandro Mendonça

Um dos eventos mais marcantes do samba e pagode dos últimos anos está de volta neste sábado (03): o Tardezinha. O show do cantor Thiaguinho celebra os 10 anos do evento e acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partir das 16h, e contará com a participação especial do cantor Belo.>

Pensando nisso, HZ traz em primeira mão todos os detalhes do Tardezinha no ES. Selecionamos as principais informações que você precisa saber antes de sair de casa para curtir o pagode, como alterações no trânsito, entradas dos setores e itens que são permitidos levar.>

O evento conta com quatro setores que serão divididos em duas entradas exclusivas: quem adquiriu ingresso de Pista e Pista Premium o acesso será pela Rua Rio Branco. Já quem preferir curtir o evento na Arquibancada e Lounge, o acesso será pela Rua São Paulo (nos fundos do Estádio).>

Os portões do Kleber Andrade serão abertos às 14h e o início do show está previsto para às 17h. A expectativa é que o evento se encerre às 0h. Não haverá estacionamento oficial no local e a orientação é utilizar carros de aplicativo e ônibus.>

Thiaguinho recebe Belo na Tardezinha no ES Crédito: Sandro Mendonça

Transito

Algumas ruas na região do Estádio Kleber Andrade serão bloqueadas. Confira como ficará o trânsito na região:>

Rua Rio Branco: bloqueio total a partir de 00h30 de sábado, na frente do Estádio

Avenida Kleber Andrade: bloqueio total a partir das 13h

Rua São Paulo (rua dos fundos do Estádio.): bloqueio parcial a partir das 13h >

Tardezinha acontece neste sábado (3), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Bernardo Bracony

Táxi e carros de aplicativo

Segundo a organização do evento, haverá ponto de solicitação dos carros nas ruas São Paulo e Adenis Paulo Filho.>

Acessibilidade e atendimento médico

Pensando na inclusão e no bem-estar de todos os visitantes, o evento contará com uma estrutura acessível e preparada para receber pessoas com deficiência. Haverá áreas específicas e devidamente sinalizadas para portadores de necessidades especiais e seus acompanhantes, com acesso garantido e seguro, conforme as normas de acessibilidade.>

Esses espaços estarão delimitados com guarda corpo, contarão com banheiros adaptados e serão acessíveis com o auxílio de uma equipe de brigadistas, disponível para acompanhamento e assistência durante todo o evento. É importante que o cliente se identifique como PCD no momento da compra do ingresso, para garantir acesso às áreas reservadas.>

Além disso, o evento contará com um ambulatório equipado e uma equipe especializada de atendimento médico, pronta para agir em caso de qualquer necessidade emergencial.>

Vale lembrar que é obrigatória a apresentação do ingresso em forma digital ou impressa, juntamente com o documento oficial com foto para a entrada no evento.>

Thiaguinho desembarca no ES neste sábado (3) Crédito: William Castro /Instagram/@thiaguinho

Pode x não pode

O que pode levar?

Documentos pessoais

Dinheiro e cartões

Bonés e chapéus

Protetor solar e protetor labial

Óculos escuros

Capa de chuva

Cangas e toalhas

Bolsas e pochetes





O que não pode leva?

Copo térmico

Garrafas

Capacetes

Bebidas

Embalagens rígidas com tampa

Cadeiras e bancos

Armas de fogo e armas brancas

Objetos pontiagudos

Objetos cortantes e/ou perfurantes

Correntes e cinturões

Fogos de artifício e pirofagia

Objetos de vidro >

SOBRE A TARDEZINHA NO ES

A capital capixaba será a terceira cidade a receber a nova temporada do Tardezinha, que retorna aos palcos em grande estilo, com uma estrutura ampliada e totalmente repaginada. A produção promete surpreender o público capixaba com um espetáculo ainda mais grandioso que todas as edições anteriores, unindo nostalgia, energia contagiante e uma seleção de grandes sucessos do samba e pagode.>

No palco, Thiaguinho revive o repertório que consagrou o projeto: canções que embalaram a juventude dos anos 1990 e 2000, interpretadas com carisma e alto astral. A presença de Belo, uma das vozes mais emblemáticas do gênero, torna o reencontro com o Tardezinha ainda mais especial.>

Serviço

Tardezinha

Atrações: Thiaguinho e part. Belo / DJ Luuh e DJ RV

Data: 3 de maio, sábado

Abertura dos portões: 14h

Local: Estádio Kleber Andrade: Endereço: R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica-ES

Classificação: 18 anos >

Ingressos

ARQUIBANCADA

2º Lote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia e solidária)





PISTA

Esgotado





PISTA PREMIUM

6º Lote: R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia e solidária)





LOUNGES

Esgotado





PONTOS DE VENDA

Online: Bilheteria Digital >

