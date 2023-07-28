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Vital 2023: Na Vista promove aquecimento com André Lellis e Banda Jammil neste sábado (29)

Ingressos estão sendo vendidos pela internet no valor de R$ 120, inteira, e R$ 60, meia-entrada e entrada solidária
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 10:00

Banda Jammil promete agitar capital capixaba com aquecimento para o Vital
Banda Jammil promete agitar a capital capixaba com aquecimento para o Vital no espaço Na Vista Crédito: Instagram/ @bandajammil
Faltando menos de dois meses para o Vital 2023, tem gente se preparando para se esbaldar na maior micareta fora de época da Região Sudeste.
Neste sábado (29), o Na Vista promove um aquecimento para a festa. A balada - uma espécie de minimicareta - contará com shows de André Lellis e Banda Jammil, que também estarão agitando o camarote do espaço em setembro.
Para quem não quer ficar de fora, os ingressos estão sendo vendidos através da plataforma LeBillet, no valor de R$ 120, inteira, e R$ 60, meia-entrada e entrada solidária. Tudo indica que os ingressos devem esgotar logo, portanto corra para conseguir um. 

FESTA ACONTECE EM SETEMBRO

Voltando a falar do Vital 2023, a festa vai acontecer durante os dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. De cima do trio, quem agita o Bloco Vital, na sexta-feira, dia 15, é a Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, que prometem 10 horas de muita alegria para os amantes do axé.
Já no sábado, dia 16, Durval Lelis, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada são presenças confirmadas para o segundo dia de evento, com mais 12 horas de muita alegria.
O público estimado para este ano é de 46 mil pessoas nos dois dias de festa. A expectativa é de que o evento movimente cerca de R$ 50 milhões no comércio local, devido ao grande fluxo de turistas. O esperado é que, em 2023, o Vital gere em torno de 4,6 mil empregos diretos durante os dois dias de festa.

AQUECIMENTO DO CAMAROTE NA VISTA - VITAL 2023

  • ATRAÇÕES: Banda Jammil e André Lellis
  • QUANDO: Sábado (29), a partir das 19h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória
  • INGRESSOS: Inteira, R$ 120, meia-entrada e meia solidária, R$ 60, à venda pela internet, podendo haver cobrança de taxa de conveniência

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