Vital 2023: Na Vista promove aquecimento com André Lellis e Banda Jammil neste sábado (29)

Banda Jammil promete agitar a capital capixaba com aquecimento para o Vital no espaço Na Vista Crédito: Instagram/ @bandajammil

Faltando menos de dois meses para o Vital 2023 , tem gente se preparando para se esbaldar na maior micareta fora de época da Região Sudeste.

Neste sábado (29), o Na Vista promove um aquecimento para a festa. A balada - uma espécie de minimicareta - contará com shows de André Lellis e Banda Jammil, que também estarão agitando o camarote do espaço em setembro.

ingressos estão sendo vendidos através da plataforma LeBillet, no valor de R$ 120, inteira, e R$ 60, meia-entrada e entrada solidária. Tudo indica que os ingressos devem esgotar logo, portanto corra para conseguir um. Para quem não quer ficar de fora, os. Tudo indica que os ingressos devem esgotar logo, portanto corra para conseguir um.

FESTA ACONTECE EM SETEMBRO

Voltando a falar do Vital 2023, a festa vai acontecer durante os dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. De cima do trio, quem agita o Bloco Vital, na sexta-feira, dia 15, é a Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, que prometem 10 horas de muita alegria para os amantes do axé.

Já no sábado, dia 16, Durval Lelis, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada são presenças confirmadas para o segundo dia de evento, com mais 12 horas de muita alegria.

O público estimado para este ano é de 46 mil pessoas nos dois dias de festa. A expectativa é de que o evento movimente cerca de R$ 50 milhões no comércio local, devido ao grande fluxo de turistas. O esperado é que, em 2023, o Vital gere em torno de 4,6 mil empregos diretos durante os dois dias de festa.

AQUECIMENTO DO CAMAROTE NA VISTA - VITAL 2023