Com ingressos esgotados, Festival Parque Aberto, em Vila Velha, retorna neste domingo (30)

O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (30) o Festival "Parque Aberto" Crédito: Lorenzo Savergnini

O Festival "Parque Aberto" retorna neste domingo (30) contando com programação cultural diversificada que inclui brincadeiras para crianças, contação de histórias, apresentação musical e espetáculos do projeto internacional Dança em Trânsito.

Tudo acontece no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além disso, 21 esculturas de artistas capixabas e de outros estados também estão abertas à visitação. Os ingressos já estão esgotados.

PROGRAMAÇÃO

Nesta edição do Festival Parque Aberto, parte das atrações integram o projeto "Por todas nós", da Secretaria das Mulheres (SESM) do Governo Estadual, realizado com o intuito de ressaltar o protagonismo das mulheres negras na luta antirracista.

Aline Dias, escritora Crédito: Divulgação

A escritora e jornalista Aline Dias abre a programação com brincadeiras e atividades lúdicas a partir de seu primeiro livro infantil "E se o mundo descostura?", lançado neste ano.

A obra conta sobre a amizade de Desalinho, uma menina de espírito aventureiro, e Delírio, uma menina cadeirante inteligente e curiosa. Ambas têm visões de mundo bastante distintas, mas construíram um laço tão forte que nada seria capaz de rompê-lo.

Além disso, "E se o mundo descostura", aborda questões sobre diferenças, sentimentos, saudades e superações. Com ilustrações de Julia Paternostro e Bia Selva.

Grupo Madalenas do Jucu Crédito: Divulgação

Na sequência, o grupo Madalenas do Jucu, composto por 23 mulheres instrumentistas, se apresenta e mescla a cultura popular tradicional do congo e o cancioneiro da MPB, tendo como foco a valorização do protagonismo de mulheres na música brasileira.

E não para por aí. O projeto Dança em Trânsito também se apresenta no domingo com o Grupo Tápias, do Rio de Janeiro, com o espetáculo de dança contemporânea. O dançarino e coreógrafo uruguaio Christian Moyano, de Montevidéu e o bailarino Fábio Costa, de Minas Gerais, que traz o espetáculo “Umbigo do sonho”. O coreógrafo manauara Mário Nascimento também integra o grupo de artistas que se apresentam no local.

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador possui três eixos temáticos do projeto: ambiental, histórico e artístico. A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

Neste domingo (30), além do horário ser restrito, o espaço conta com algumas regras importantes aos visitantes. Confira abaixo:

REGRAS DO PARQUE

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente no Crefes, próximo ao parque. Mas as vagas são limitadas e sujeitas à lotação;

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até o meio-dia;

A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

*Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult)



SERVIÇO