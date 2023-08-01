Com Renato Teixeira, Festival Nacional de Música de Colatina começa nesta quinta (3)

Renato Teixeira sobe ao palco do 17º FestCol neste domingo, a partir das 20h Crédito: Fotoarena/Folhapress

A partir desta quinta (3), a 17ª edição do Festival Nacional de Música da Colatina promete animar a Região Noroeste do Espírito Santo com muita música.

Até domingo (6), a Área Verde da Av. Senador Moacyr Dalla será palco de shows de forró, sertanejo e rock diariamente a partir das 20h. Um dos destaques é a apresentação de Renato Teixeira, na noite de encerramento. Entre os demais convidados, Carlinhos Rocha, Via Marte e Tremendões.

Com entrada gratuita, o FestCol também conta com concurso de músicas inéditas. Nos dois primeiros dias de encontro, 20 artistas de vários estados, incluindo o ES, se apresentam nas semifinais e concorrem a prêmios de até R$ 8 mil. No sábado (5), serão anunciados os ganhadores, além dos vitoriosos das categorias Melhor Intérprete e Prêmio Povo.

Entre as músicas semifinalistas, estão "Pressa", de Thiago Bruno Juraski (PR), "Passarinhos, Passarinho, Passarão", de Marcos Alberto Penitenti Neto (ES), e "Além dos Quintais", de Luiz Aloíso, Miriã Fonseca, Saulo Campos e Marçal Filho (MG).

Em paralelo ao Festival Nacional de Música da Colatina, também ocorre (no mesmo local) a Feira Expocol, com tendas para comercialização de produtos regionais e praça de alimentação, também com entrada franca. Ao todo, foram selecionados 74 expositores de vários setores, como alimentação, bebidas, artesanato, economia solidária e agroindústria.

PREPARATIVOS

Alê Galvão é chef de cozinha e proprietária do restaurante Remanso Bistrô, de Colatina, e está participando pela primeira vez do evento com um estande na área de alimentação. "Os preparativos já começaram. Vamos levar alguns pratos que servimos no Remanso, como o risoto Chorizo Café Caipira, campeão dos Sabores e Canções, e, ainda, um prato com camarão e petiscos, que são carros-chefes do restaurante", comentou Alê.

Nos estandes, o público poderá conferir opções de chocolateria, cervejaria artesanal, hamburgueria, confeitaria, orquidário e artesanato.

"A união da agricultura familiar, da boa gastronomia, do empreendedorismo e de grandes nomes da música local e nacional representa bem o espírito da ExpoCol e do FestCol. Nossa cidade tem forte raiz na agricultura, não só como potencial econômico, mas também de formação do povo e das tradições culturais. E poder trazer dinamismo, valorização e capacitação para o homem e mulher do campo, além de divulgar novos artistas, é papel fundamental destes eventos que pertencem ao calendário oficial da prefeitura”, destacou o prefeito de Colatina Guerino Balestrassi.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 17º FESTCOL

QUINTA-FEIRA (03/08)

20h: 1ª Semifinal

1ª Semifinal 22h: Carlinhos Rocha





Carlinhos Rocha SEXTA-FEIRA (04/08)

20h: 2ª Semifinal



22h: Via Marte





Via Marte SÁBADO (05/08)

20h: Final do Festival



22h: Tremendões





Tremendões DOMINGO (06/08)

20h: Renato Teixeira

EXPOSIÇÃO E FEIRA DO AGRONEGÓCIO DE COLATINA (EXPOCOL)

Horário de funcionamento da feira:



3 de agosto (quinta) – 18h

4 de agosto (sexta) – 16h

5 e 6 de agosto (sábado e domingo) – 14h

SERVIÇO

17º FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA DE COLATINA

QUANDO: De quinta (3) a domingo (6)

De quinta (3) a domingo (6) ONDE: Área Verde, na Av. Senador Moacyr Dalla

Área Verde, na Av. Senador Moacyr Dalla HORÁRIO: A partir das 20h

A partir das 20h ENTRADA: Gratuita