Com Renato Teixeira, Festival Nacional de Música de Colatina começa nesta quinta (3)

A partir desta quinta (3), a 17ª edição do Festival Nacional de Música da Colatina promete animar a Região Noroeste do Espírito Santo com muita música.
Até domingo (6), a Área Verde da Av. Senador Moacyr Dalla será palco de shows de forró, sertanejo e rock diariamente a partir das 20h. Um dos destaques é a apresentação de Renato Teixeira, na noite de encerramento. Entre os demais convidados, Carlinhos Rocha, Via Marte e Tremendões.
Com entrada gratuita, o FestCol também conta com concurso de músicas inéditas. Nos dois primeiros dias de encontro, 20 artistas de vários estados, incluindo o ES, se apresentam nas semifinais e concorrem a prêmios de até R$ 8 mil. No sábado (5), serão anunciados os ganhadores, além dos vitoriosos das categorias Melhor Intérprete e Prêmio Povo.
Entre as músicas semifinalistas, estão "Pressa", de Thiago Bruno Juraski (PR), "Passarinhos, Passarinho, Passarão", de Marcos Alberto Penitenti Neto (ES), e "Além dos Quintais", de Luiz Aloíso, Miriã Fonseca, Saulo Campos e Marçal Filho (MG).
Em paralelo ao Festival Nacional de Música da Colatina, também ocorre (no mesmo local) a Feira Expocol, com tendas para comercialização de produtos regionais e praça de alimentação, também com entrada franca. Ao todo, foram selecionados 74 expositores de vários setores, como alimentação, bebidas, artesanato, economia solidária e agroindústria.
PREPARATIVOS
Alê Galvão é chef de cozinha e proprietária do restaurante Remanso Bistrô, de Colatina, e está participando pela primeira vez do evento com um estande na área de alimentação. "Os preparativos já começaram. Vamos levar alguns pratos que servimos no Remanso, como o risoto Chorizo Café Caipira, campeão dos Sabores e Canções, e, ainda, um prato com camarão e petiscos, que são carros-chefes do restaurante", comentou Alê.
Nos estandes, o público poderá conferir opções de chocolateria, cervejaria artesanal, hamburgueria, confeitaria, orquidário e artesanato.
"A união da agricultura familiar, da boa gastronomia, do empreendedorismo e de grandes nomes da música local e nacional representa bem o espírito da ExpoCol e do FestCol. Nossa cidade tem forte raiz na agricultura, não só como potencial econômico, mas também de formação do povo e das tradições culturais. E poder trazer dinamismo, valorização e capacitação para o homem e mulher do campo, além de divulgar novos artistas, é papel fundamental destes eventos que pertencem ao calendário oficial da prefeitura”, destacou o prefeito de Colatina Guerino Balestrassi.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 17º FESTCOL
- QUINTA-FEIRA (03/08)
- 20h: 1ª Semifinal
- 22h: Carlinhos Rocha
- SEXTA-FEIRA (04/08)
- 20h: 2ª Semifinal
- 22h: Via Marte
- SÁBADO (05/08)
- 20h: Final do Festival
- 22h: Tremendões
- DOMINGO (06/08)
- 20h: Renato Teixeira
EXPOSIÇÃO E FEIRA DO AGRONEGÓCIO DE COLATINA (EXPOCOL)
- Horário de funcionamento da feira:
- 3 de agosto (quinta) – 18h
- 4 de agosto (sexta) – 16h
- 5 e 6 de agosto (sábado e domingo) – 14h
SERVIÇO
- 17º FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA DE COLATINA
- QUANDO: De quinta (3) a domingo (6)
- ONDE: Área Verde, na Av. Senador Moacyr Dalla
- HORÁRIO: A partir das 20h
- ENTRADA: Gratuita
*Com informações da Prefeitura de Colatina