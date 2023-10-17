Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão

Como fica o tempo no ES com nova onda de calor no Brasil

Segundo a Climatempo, fenômeno não atingirá diretamente o território capixaba, porém são esperados picos de aquecimento intenso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 out 2023 às 12:56

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 12:56

Após uma onda de calor que atingiu o Brasil em setembro, um novo fenômeno atmosférico é esperado para começar no Brasil nesta terça-feira (17) e durar até o dia 24 deste mês. Segundo a empresa Climatempo, a onda de calor vai atingir áreas mais centrais do país, áreas mais da fronteira oeste e interior do Nordeste, divisa do Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Apesar disso, o Espírito Santo  — além de São Paulo, Rio de Janeiro e sul da Bahia — ainda terão predomínio de temperaturas amenas, porém com picos de calor intenso.
Ainda de acordo com a Climatempo, uma grande massa de ar seco vai se expandir no interior do Brasil. Nesta quarta-feira (18), o calor se espalha pela região Sul do Espírito Santo, todo o Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, centro de Minas, centro-sul de Mato Grosso e Goiás, assim como no Tocantins, interior do Nordeste, e norte do Rio De Janeiro.

Chuva no ES

Na manhã desta terça-feira, A Gazeta adiantou que uma passagem de uma frente fria pelo oceano deve mudar o tempo no Espírito Santo a partir de quinta-feira (19). A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta para chuva fraca em localidades das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória em alguns momentos do dia, e aumento de nebulosidade em áreas do Norte e Noroeste, onde pode chover entre a tarde e a noite.
Entre esta terça-feira (17) e quarta-feira (18), o sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. Na sexta-feira (20), a previsão é de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas fracas no Norte do Estado. No sábado (21), a nebulosidade atinge todas as regiões e são esperadas chuvas fracas em alguns momentos do dia.

+ Reportagens

Por que o ES sempre é atingido por grandes chuvas

Da seca à "chuva em cataratas" no ES: o milagre de Nossa Senhora

O "avião da chuva" que injetava sal nas nuvens no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Clima espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados