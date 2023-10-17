Como fica o tempo no ES com nova onda de calor no Brasil

Ainda de acordo com a Climatempo, uma grande massa de ar seco vai se expandir no interior do Brasil. Nesta quarta-feira (18), o calor se espalha pela região Sul do Espírito Santo, todo o Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, centro de Minas, centro-sul de Mato Grosso e Goiás, assim como no Tocantins, interior do Nordeste, e norte do Rio De Janeiro.