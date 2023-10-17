Como fica o tempo no ES com nova onda de calor no Brasil

Após uma onda de calor que atingiu o Brasil em setembro, um novo fenômeno atmosférico é esperado para começar no Brasil nesta terça-feira (17) e durar até o dia 24 deste mês. Segundo a empresa Climatempo, a onda de calor vai atingir áreas mais centrais do país, áreas mais da fronteira oeste e interior do Nordeste, divisa do Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Apesar disso, o Espírito Santo — além de São Paulo, Rio de Janeiro e sul da Bahia — ainda terão predomínio de temperaturas amenas, porém com picos de calor intenso.
Ainda de acordo com a Climatempo, uma grande massa de ar seco vai se expandir no interior do Brasil. Nesta quarta-feira (18), o calor se espalha pela região Sul do Espírito Santo, todo o Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, centro de Minas, centro-sul de Mato Grosso e Goiás, assim como no Tocantins, interior do Nordeste, e norte do Rio De Janeiro.
Chuva no ES
Na manhã desta terça-feira, A Gazeta adiantou que uma passagem de uma frente fria pelo oceano deve mudar o tempo no Espírito Santo a partir de quinta-feira (19). A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta para chuva fraca em localidades das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória em alguns momentos do dia, e aumento de nebulosidade em áreas do Norte e Noroeste, onde pode chover entre a tarde e a noite.
Entre esta terça-feira (17) e quarta-feira (18), o sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. Na sexta-feira (20), a previsão é de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas fracas no Norte do Estado. No sábado (21), a nebulosidade atinge todas as regiões e são esperadas chuvas fracas em alguns momentos do dia.