Transformação deve ser de dentro da empresa para fora, diz especialista

Palestra "Desafios da gestão num mundo imprevisível", com Pedro Englert, CEO da Startup Startse Crédito: Caroline Freitas

Na busca por inovação, as empresas não podem ser agentes passivos. A transformação deve vir de dentro para fora, com a compreensão de que é preciso aprender novas e melhores formas de atuar no meio que se propõe. A avaliação é de Pedro Englert, CEO da startup Startse — plataforma de conhecimento em negócios.

“Se a competição muda, eu tenho que atuar de uma forma diferente. Antes eu só precisava ser melhor do que os meus pares. Mas na hora em que o mercado é inundado por uma série de novos concorrentes, eu tenho que atuar colocando o cliente no centro. E essas transformações que vão ocorrendo fazem com que nossa atitude, nossa forma de agir e gerir (negócios, pessoas) tenha que mudar.”

Rede Gazeta. O evento gratuito termina nesta sexta (20), com discussões sobre tendências, desafios e oportunidades de inovação nos diferentes segmentos. A palestra "Desafios da gestão num mundo imprevisível", com Englert em transmissão on-line, abriu o penúltimo dia da InsightES - Semana de Inovação Capixaba, promovida pela. O evento gratuito termina nesta sexta (20), com discussões sobre tendências, desafios e oportunidades de inovação nos diferentes segmentos.

Englert destacou que, diante da velocidade em que as transformações têm ocorrido, com novas tendências e tecnologias, as empresas têm se questionado cada vez mais sobre como se preparar para lidar com este cenário, e pontuou que reconhecer o que não se sabe é tão importante quanto entender as áreas de expertise da companhia. “Não é que o mundo mudou agora, mas a velocidade da mudança mudou.”

Nesse sentido, o desenvolvimento de parcerias pode fazer uma diferença fundamental na capacidade de crescimento do negócio, uma vez que um agente externo pode trazer novas ideias e conhecimentos para suprir as lacunas que não seriam preenchidas simplesmente por não haver alguém, dentro da empresa, com o conhecimento necessário para avançar em determinada área.

“Empresa hoje, para ganhar, tem que ser empresa de time. Cada vez menos a gente vai ver aqueles CEOs super-heróis, que sabiam tudo de todas as coisas, todas as respostas. O mundo está complexo demais para uma pessoa só.”

O especialista ainda destacou: “Esse time tem que ser guiado por propósito, por valores, tem que ter espírito empreendedor; ele tem que executar uma parte do tempo, mas você tem que empreender novas formas de atingir objetivos. Mas eu tenho que fazer os meus experimentos sabendo quais eu posso fazer, olhando para uma relação de risco e sinistro, ou a própria potencial probabilidade de perda. (...) Quanto mais barato o meu experimento, mais experimento eu posso fazer.”