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Semana de Inovação

InsightES: Empresas devem manter o foco em pessoas para inovar

A palestra Think Forward abriu o primeiro dia da Semana de Inovação promovida pela Rede Gazeta; evento gratuito vai até sexta (20); saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 out 2023 às 20:51

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 20:51

InsightES realizado no CET da Rede Gazeta
Vinícius Scarpa, em transmissão on-line, ressaltou a importância das pessoas no processo de inovação Crédito: Vitor Jubini
Colocar a inovação em prática exige que as empresas mantenham o foco em pessoas. A avaliação é de Vinícius Scarpa, CEO da Inventta — empresa de consultoria em inovação e estratégia.
“A gente fala muito de gestão de inovação, mas, no fim das contas, é gestão de pessoas para inovação. Quem acerta neste ponto são as empresas que mais estão conseguindo colocar a inovação na prática.”
A palestra Think Forward, com Scarpa em transmissão on-line, abriu o primeiro dia da InsightES - Semana de Inovação Capixaba, promovida pela Rede Gazeta. O evento gratuito vai até sexta (20) e trará discussões sobre tendências, desafios e oportunidades de inovação nos diferentes segmentos.
Scarpa observou que o mundo todo tem passado por transformações cada vez mais velozes, com o surgimento de novas tecnologias, como modelos de inteligência artificial, inteligência de dados, veículos autônomos, internet das coisas, avanços na robótica, aplicações de biotecnologia na saúde, no ramo alimentício, entre outras áreas.
Paralelamente, os comportamentos também estão mudando. Cada vez mais pessoas têm buscado um equilíbrio entre vida pessoal e profissional e até mesmo os idosos já não vivem como há 20 ou 50 anos; existem em maior quantidade, enquanto o número de filhos diminui, e são muito mais ativos.
Tudo isso implica em modelos de negócios que atendam às novas demandas e contextos de trabalho, que exigem, também, que as empresas adotem novos modelos de gestão. Scarpa pontuou as gerações e seus perfis:
  • Builders (nascidos entre 1925 e 1945) - tem estilo de liderança que controla;
  • Baby Boomers (1945-1964) - líder que direciona;
  • Geração X (1965-1981) - líder que coordena;
  • Geração Y (1982 - 1994) - líder que guia;
  • Geração Z (1995-2010) - líder que empodera;
  • Geração Alpha (2010 até o momento) - líder que inspira
E frisa: “No final, é tudo sobre pessoas. É óbvio que tem as ferramentas, tem o método, mas tem que partir das pessoas.”
InsightES Empresas devem manter o foco em pessoas para inovar

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