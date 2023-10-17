Ação da Rede Gazeta contra fake news vence disputa regional do Prêmio Aberje

O combate às fake news é um dos objetivos doprojeto Informação de Verdade Crédito: Arte A Gazeta

Rede Gazeta venceu na categoria “Sociedade”, em âmbito regional, do Prêmio Aberje 2023, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). A empresa foi reconhecida pelo projeto Informação de Verdade , que integra uma série de estratégias que a maior rede de comunicação do Espírito Santo vem adotando para combater a desinformação desde 2021. Agora, o projeto irá concorrer com outros quatro na categoria nacional, em novembro.

Uma das iniciativas realizadas foi a campanha de comunicação “Fake news envenena, jornalismo cura”, com assinatura da Prósper Comunicação, que tem o objetivo de combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia. o objetivo de combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia.

A campanha convida todos os cidadãos a se unirem contra as chamadas "fake news" e ressaltou a participação de A Gazeta no The Trust Project — consórcio internacional de veículos de mídia que aposta na checagem de fatos e se compromete em zelar pela informação de qualidade e transparente. A Gazeta integra o "Trust" desde 2021.

Os materiais do trabalho “Fake News Envenena, Jornalismo Cura” foram veiculados em TV, rádio, portais de notícia, redes sociais, mídia exterior, em todo o Estado do Espírito Santo.

Experimento com os capixabas

Outra frente desse projeto vencedor do prêmio Aberje foi um experimento realizado com capixabas: algumas fake news foram apresentadas para as pessoas juntamente com notícias reais e elas avaliavam se iriam ou não compartilhar com conhecidos. O resultado virou VT e spot institucionais, reforçando o papel jornalístico sério feito pela TV Gazeta.

Combate às fake news nas escolas

Além disso, para ajudar jovens eleitores que foram às urnas votar pela primeira vez em 2022, A Gazeta lançou o projeto Informação de Verdade , que identifica mentiras que circulam em meio a informações verdadeiras. O time de reportagem realizou oficinas com estudantes de ensino médio, dando dicas para utilização de ferramentas básicas de checagem.

Sobre o 49ª Prêmio Aberje

Uma das principais premiações do Brasil, o Prêmio Aberje reconhece as principais organizações e profissionais que combinam criatividade, recursos e estratégias em comunicação organizacional para gerar melhores resultados para os negócios e impactos positivos para a sociedade.