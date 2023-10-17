Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contra a desinformação

Ação da Rede Gazeta contra fake news vence disputa regional do Prêmio Aberje

Empresa foi reconhecida pelo projeto Informação de Verdade, que integra uma série de estratégias adotadas desde 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2023 às 12:45

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 12:45

Projeto Informação de Verdade, de A Gazeta
O combate às fake news é um dos objetivos doprojeto Informação de Verdade Crédito: Arte A Gazeta
A Rede Gazeta venceu na categoria “Sociedade”, em âmbito regional, do Prêmio Aberje 2023, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). A empresa foi reconhecida pelo projeto Informação de Verdade, que integra uma série de estratégias que a maior rede de comunicação do Espírito Santo vem adotando para combater a desinformação desde 2021. Agora, o projeto irá concorrer com outros quatro na categoria nacional, em novembro.
Uma das iniciativas realizadas foi a campanha de comunicação “Fake news envenena, jornalismo cura”, com assinatura da Prósper Comunicação, que tem o objetivo de combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia. o objetivo de combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia.
A campanha convida todos os cidadãos a se unirem contra as chamadas "fake news" e ressaltou a participação de A Gazeta no The Trust Project — consórcio internacional de veículos de mídia que aposta na checagem de fatos e se compromete em zelar pela informação de qualidade e transparente. A Gazeta integra o "Trust" desde 2021.
Os materiais do trabalho “Fake News Envenena, Jornalismo Cura” foram veiculados em TV, rádio, portais de notícia, redes sociais, mídia exterior, em todo o Estado do Espírito Santo.

Experimento com os capixabas

Outra frente desse projeto vencedor do prêmio Aberje foi um experimento realizado com capixabas: algumas fake news foram apresentadas para as pessoas juntamente com notícias reais e elas avaliavam se iriam ou não compartilhar com conhecidos. O resultado virou VT e spot institucionais, reforçando o papel jornalístico sério feito pela TV Gazeta.

Combate às fake news nas escolas

Além disso, para ajudar jovens eleitores que foram às urnas votar pela primeira vez em 2022, A Gazeta lançou o projeto Informação de Verdade, que identifica mentiras que circulam em meio a informações verdadeiras. O time de reportagem realizou oficinas com estudantes de ensino médio, dando dicas para utilização de ferramentas básicas de checagem. 

Sobre o 49ª Prêmio Aberje

Uma das principais premiações do Brasil, o Prêmio Aberje reconhece as principais organizações e profissionais que combinam criatividade, recursos e estratégias em comunicação organizacional para gerar melhores resultados para os negócios e impactos positivos para a sociedade.
Os projetos inscritos são avaliados por centenas de jurados de todo o Brasil, com notório saber do mercado e da academia, e conta com ampla estrutura em compliance, composta de auditoria independente, ombudsman e assessoria jurídica, a fim de garantir credibilidade — marca registrada do prêmio.

Veja Também

Educação midiática: como formar uma geração com pensamento crítico

Educação midiática ataca fake news pela raiz

A criminalização das fake news e a experiência alemã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fake news Rede Gazeta Premiação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados