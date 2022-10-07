Veja bastidores do projeto de A Gazeta que ensina alunos a combater fake news

Mais de 300 alunos, de três cidades do Espírito Santo, participaram da primeira temporada do projeto Informação de Verdade, de A Gazeta, que realiza oficinas em escolas para compartilhar com estudantes técnicas de combate às fake news.

Esta edição teve como foco as eleições 2022. Ao todo, 47 instituições de ensino, públicas e privadas, se inscreveram para participar, sendo cinco selecionadas.

Confira no vídeo acima como foram os treinamentos, que aconteceram no Colégio Estadual, em Vitória, no Colégio Salesiano de Jardim Camburi (Vitória), na Escola Estadual Aflordízio Carvalho da Silva (Vitória), no Ifes Campus Cariacica, e no Centro Educacional Israel, em Guaçuí.

Oficinas do Informação de Verdade em 2022

A iniciativa integra parte de uma série de estratégias que a Rede Gazeta adota para combater a desinformação. O termo "fake news" se popularizou, mas é fundamental saber identificar conteúdos falsos e enganosos para não disseminá-los. A oficina de jornalistas com estudantes se propõe a dar dicas sobre ferramentas básicas de checagem.

É aquela história: você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e se pergunta "será que é verdade?". Vê uma foto ou vídeo nas redes sociais e pensa "será que a imagem é real?"