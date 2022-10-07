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Informação de Verdade

Veja bastidores do projeto de A Gazeta que ensina alunos a combater fake news

Jornalistas compartilharam técnicas de checagem com estudantes de cinco instituições de ensino, públicas e particulares, do Espírito Santo

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 14:39

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 out 2022 às 14:39
Mais de 300 alunos, de três cidades do Espírito Santo, participaram da primeira temporada do projeto Informação de Verdade, de A Gazeta, que realiza oficinas em escolas para compartilhar com estudantes técnicas de combate às fake news.
Esta edição teve como foco as eleições 2022.  Ao todo, 47 instituições de ensino, públicas e privadas, se inscreveram para participar, sendo cinco selecionadas.
Confira no vídeo acima como foram os treinamentos, que aconteceram  no Colégio Estadual, em Vitória, no Colégio Salesiano de Jardim Camburi (Vitória), na Escola Estadual Aflordízio Carvalho da Silva (Vitória), no Ifes Campus Cariacica, e no Centro Educacional Israel, em Guaçuí.

Oficinas do Informação de Verdade em 2022

A iniciativa integra parte de uma série de estratégias que a Rede Gazeta adota para combater a desinformação. O termo "fake news" se popularizou, mas é fundamental saber identificar conteúdos falsos e enganosos para não disseminá-los. A oficina de jornalistas com estudantes se propõe a dar dicas sobre ferramentas básicas de checagem.
É aquela história: você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e se pergunta "será que é verdade?". Vê uma foto ou vídeo nas redes sociais e pensa "será que a imagem é real?"
Durante as oficinas, os estudantes aprendem que é possível conferir, checar tudo - texto, foto, vídeo, áudio - para saber se o conteúdo é verdadeiro, se foi retirado de contexto, ou se é mesmo uma mentira para prejudicar outra pessoa. 

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