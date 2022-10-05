É falso que cidade de Barreiras, na Bahia, registrou número de votos em Lula superior à população do município

É falso que na cidade de Barreiras, na Bahia, o número de votos para Lula na eleição presidencial do último domingo, 2, tenha sido maior do que o total de habitantes do município Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo no Kwai em que um homem afirma que em Barreiras, na Bahia, Lula teve 213 mil votos no primeiro turno, o que seria incompatível com a população da cidade, que tem 156.532 habitantes.

Onde foi publicado: Kwai e Instagram.

Conclusão do Comprova: Não é verdade que no município de Barreiras, no interior da Bahia, o número de votos recebidos por : Não é verdade que no município de Barreiras, no interior da Bahia, o número de votos recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição do último domingo, 2, tenha sido maior do que o número de habitantes do município, como afirma um vídeo publicado no Kwai. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021, Barreiras tem uma população de 158.432 habitantes, número ligeiramente superior ao que é mencionado no vídeo (156.532).

Em relação ao total de votos válidos, a votação de Lula em Barreiras foi de 58,05%. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o segundo colocado no município, com 30.197 votos (36,56% dos votos válidos). Simone Tebet (MDB) recebeu 1.950 votos (2,36%) enquanto Ciro Gomes (PDT) recebeu 1.854 (2,24%). Outros 2.899 eleitores de Barreiras votaram branco ou nulo, enquanto o número de abstenções (ou seja, eleitores que não foram votar) foi de 18.593.

Falso , para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 4 de outubro, o conteúdo investigado tinha 76,8 mil visualizações, 4.706 curtidas, 768 comentários e 7.554 compartilhamentos.

O que diz o autor da publicação: O Comprova tentou contato com o autor da postagem pelo Kwai, mas o aplicativo não permite o envio de mensagens entre contas que não se seguem mutuamente. Um perfil no Instagram com a mesma foto do Kwai (e que também postou o vídeo) foi encontrado pela equipe. Enviamos mensagem direta para esse perfil do Instagram, mas não houve retorno até a publicação dessa checagem.

Como verificamos: Primeiro, o Comprova procurou informações do IBGE sobre o número de habitantes do município de Barreiras, na Bahia. A pesquisa foi feita por meio da busca “ : Primeiro, o Comprova procurou informações do IBGE sobre o número de habitantes do município de Barreiras, na Bahia. A pesquisa foi feita por meio da busca “ População cidade de Barreiras Bahia ” no Google.

Por fim, o Comprova buscou nas redes sociais outros perfis da conta responsável pela publicação do vídeo no Kwai e enviou mensagem direta ao autor do vídeo pelo Instagram.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam na internet relacionados às eleições presidenciais de 2022, à pandemia e a políticas públicas do governo federal. Conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto relacionados à quantidade de votos de um determinado candidato em alguma cidade podem criar suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral, prejudicando as eleições, as instituições e a democracia brasileira.