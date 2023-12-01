Nova ferramenta vai apontar o melhor lugar para abrir negócio no ES

Encontrar a localização ideal para um novo negócio é sempre um desafio para o empreendedor. Visando dar uma ajuda a quem empreende nessa tomada de decisão, uma ferramenta está sendo lançada para apontar o melhor local para abrir um estabelecimento comercial. A novidade é uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) com a Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees).
A atualização do Radar de Oportunidades aponta o melhor local para se abrir um negócio a partir de dados em tempo real. As informações de localização dos empreendimentos agora vão ser imediatas, de forma a oferecer ainda mais segurança na hora do empreendedor tomar a decisão de onde instalar o seu estabelecimento. A novidade é uma das que serão apresentadas no seminário Simplificando o Ambiente de Negócios, que será realizado na próxima terça-feira (5) em Vitória.
Também será lançada a 1ª edição do Prêmio Município Mais Empreendedor, concurso que elegerá um ranking com as cidades capixabas que mais têm trabalhado na melhoria do ambiente de negócios, por meio de ações de simplificação dos procedimentos de abertura, alteração e baixa de empresas, com o uso do sistema integrador estadual, o Simplifica ES.