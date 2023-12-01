Nova ferramenta vai apontar o melhor lugar para abrir negócio no ES

A atualização do Radar de Oportunidades aponta o melhor local para se abrir um negócio a partir de dados em tempo real. As informações de localização dos empreendimentos agora vão ser imediatas, de forma a oferecer ainda mais segurança na hora do empreendedor tomar a decisão de onde instalar o seu estabelecimento. A novidade é uma das que serão apresentadas no seminário Simplificando o Ambiente de Negócios, que será realizado na próxima terça-feira (5) em Vitória.