Shopee: gigante asiática enviou representantes a Colatina, segundo a prefeitura, para avaliar áreas em que possa instalar a unidade de negócios Crédito: Shutterstock

Gigante do e-commerce mundial, a Shopee está buscando expandir a sua atuação no Espírito Santo. A empresa já possui dois hubs logísticos no Estado, um em Vila Velha e outro em Cachoeiro de Itapemirim, e está querendo ampliar sua malha logística. A cidade de Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo , é uma das que disputam o investimento.

No país, a Shopee informou que tem nove centros de distribuição nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco e mais de 100 hubs logísticos.

Segundo a Prefeitura de Colatina, representantes técnicos da empresa asiática visitaram áreas do município para a instalação da unidade de negócios. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Miguel Chieppe, e o secretário adjunto Liemar Pretti estiveram presentes no encontro, representando o prefeito Guerino Balestrassi. A previsão é que o negócio gere pelo menos 40 empregos diretos no início das operações.

Your browser does not support the audio element. - Shopee quer expandir negócios no ES; Colatina disputa investimento

Os hubs logísticos são áreas que organizam a chegada ou a saída dos produtos. Os de primeira milha, como são chamados, coletam os produtos para, então, serem destinados aos centros de distribuição. Já os de última milha recebem produtos dos centros para serem entregues aos clientes, explicou a empresa.