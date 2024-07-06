Geração Z é 'nem-nem' ou adaptada às novas realidades?

A geração Z, rotulada como a geração dos "nem-nem" — nem estudam, nem trabalham —, enfrenta críticas severas por ser considerada fraca e desmotivada. No entanto, essa percepção, dependendo da ótica que se vê, pode ser simplista e até injusta, ignorando as complexas realidades econômicas e sociais que moldam o comportamento desta geração.

A outras gerações, digo isso pois sou nascido em 1974, de fato têm maior robustez e não é formada pelo mesmo aço que é formada a nova geração. Mas temos que considerar que não podemos sofrer do mal de Gabriela, “eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim”.

E nesta evolução, que não é mais daquela que manda quem pode e obedece quem tem juízo, é importante considerarmos que a geração Z cresceu durante um período de recessões econômicas e mudanças rápidas no mercado de trabalho.

Nas gerações Y e mais antigas, um diploma era um passaporte para escolha de um bom emprego, e esse emprego, na maioria das vezes, duraria até os dias da tão sonhada aposentadoria. Essa estabilidade que as gerações anteriores experimentaram é, em muitos casos, inacessível para a geração Z. Empregos com boas remunerações e benefícios diminuíram, enquanto a concorrência aumentou, muitas vezes exigindo qualificações mais altas para posições de entrada. Isso não é apenas no Brasil, mas no mundo.

Além disso, a evolução tecnológica criou novas formas de trabalho e aprendizado. Muitos jovens estão se voltando para atividades como freelancer, empreendedorismo digital e educação on-line, que não se encaixam nas definições tradicionais de trabalho e estudo. Assim, rotular esses jovens como "nem-nem" pode ignorar essas novas formas de engajamento e produtividade.

Outro fator crucial é a mudança nas prioridades e valores. A geração Z valoriza a flexibilidade, o bem-estar mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eles não querem repetir os erros das gerações anteriores, que até mesmo me incluo nela, que muitas vezes sacrificaram a saúde e a felicidade por uma estabilidade financeira que, hoje, parece mais ilusória. Não vejo o desejo por semanas de quatro dias e opções de home office como sinônimo de preguiça, mas sim uma busca por um modelo de trabalho mais sustentável e alinhado com as possibilidades tecnológicas atuais.

E isso vai ao encontro de novas práticas empresariais que são cobradas tanto pela geração Z, quanto pelos próprios consumidores, que é aplicação de ESG , tão essenciais para a sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Essa nova geração, tanto de trabalhadores quanto de consumidores, busca trabalhar e comprar em empresas que não apenas visam lucro, mas que também têm um compromisso sério com a responsabilidade ambiental, social e de governança. Para eles, empresas que ignoram ESG estão desatualizadas e são vistas como irresponsáveis.

Por outro lado, também tem o peso que a ênfase excessiva em ESG pode desviar o foco da eficiência operacional e dos resultados financeiros. Críticos acreditam que o objetivo principal de uma empresa deve ser gerar lucro para seus acionistas e que as práticas ESG, se não forem bem implementadas, podem aumentar custos e reduzir a competitividade.

Este debate reflete a tensão entre a tradição empresarial e a inovação trazida pela geração Z. Enquanto os jovens defendem um mundo corporativo mais ético e sustentável, há resistência de setores que veem essas mudanças como uma ameaça à lucratividade imediata. Encontrar um equilíbrio entre esses pontos de vista pode ser o caminho para uma evolução que atenda tanto as demandas modernas quanto as necessidades econômicas.