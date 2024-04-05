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Leonel Ximenes

Eleição municipal no ES: os jovens estão com sede de voto

Justiça Eleitoral registra, neste ano, aumento no número de eleitores de 15 a 17 anos

Públicado em 

05 abr 2024 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Registro de biometria para votar em urna eletrônica
Registro de biometria para votar em urna eletrônica Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil
O Espírito Santo registrou um aumento de 36,5% do eleitorado jovem em 2024, se comparado com os três primeiros meses de 2022. O estímulo para os jovens irem às urnas pela primeira vez é atribuído, segundo a Justiça Eleitoral, às campanhas #SerEleitor, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), e à Semana do Jovem Eleitor, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De janeiro a março de 2024, o sistema de informações do TSE contabilizou 47.653 eleitores de 15 a 17 anos em todo o Espírito Santo aptos ao voto nas Eleições 2024. Em 2022, nos mesmos três meses, o Estado registrava 34.981 eleitores com idades entre 15 e 17 anos, o que representa um aumento no eleitorado jovem de 36,5%.
O presidente do TRE-ES, Carlos Simões Fonseca, tem participado ativamente das ações coordenadas pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), com o objetivo de aumentar ainda mais o número de eleitores aptos ao voto para as Eleições 2024.
A EJE-ES tem atuado na formação de novos eleitores por meio dos programas #SerEleitor e Justiça Eleitoral vai até as Escolas. Também contou com um apoio de peso, por meio de uma ação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que gravou depoimentos de seis atletas destacando a importância do voto. Veja o vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=GRNtPBUKIm0.
Eleição municipal no ES : os jovens estão com sede de voto

O QUE FAZER PARA SER ELEITOR

Quer tirar o primeiro título e se alistar nas eleições? Acesse o serviço on-line da Justiça Eleitoral e faça a solicitação. De acordo com a Constituição, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.
É possível tirar o título de eleitor a partir dos 15 anos de idade. No entanto, somente ao completar 16 anos a pessoa poderá votar. Acesse o serviço no campo Título Eleitoral. Mas atenção: jovens sem cadastro biométrico têm até 8 de abril para solicitar o alistamento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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