Eleição municipal no ES : os jovens estão com sede de voto

De janeiro a março de 2024, o sistema de informações do TSE contabilizou 47.653 eleitores de 15 a 17 anos em todo o Espírito Santo aptos ao voto nas Eleições 2024. Em 2022
, nos mesmos três meses, o Estado registrava 34.981 eleitores com idades entre 15 e 17 anos, o que representa um aumento no eleitorado jovem de 36,5%.
O presidente do TRE-ES, Carlos Simões Fonseca, tem participado ativamente das ações coordenadas pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), com o objetivo de aumentar ainda mais o número de eleitores aptos ao voto para as Eleições 2024.
Quer tirar o primeiro título e se alistar nas eleições? Acesse o serviço on-line da Justiça Eleitoral e faça a solicitação. De acordo com a Constituição
, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.
É possível tirar o título de eleitor a partir dos 15 anos de idade. No entanto, somente ao completar 16 anos a pessoa poderá votar. Acesse o serviço no campo Título Eleitoral. Mas atenção: jovens sem cadastro biométrico têm até 8 de abril para solicitar o alistamento.