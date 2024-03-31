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Leonel Ximenes

O grande adversário do PCB na eleição no ES. E não é o anticomunismo

Comunistas querem lançar candidatos a prefeito em duas grandes cidades do Espírito Santo. Mas...

Publicado em 31 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

31 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bandeira do PCB, partido fundado há 102 anos
Bandeira do PCB, partido fundado há 102 anos Crédito: PCB/Divulgação
Ausente da eleição municipal de 2020, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) corre contra o tempo para, no pleito de outubro próximo, pelo menos lançar candidatos a prefeito em duas cidades no Espírito Santo - Vitória e Vila Velha. Mas, antes, os comunistas precisam vencer um desafio burocrático: se regularizar na Justiça Eleitoral.
De acordo com o secretário-geral da legenda, Mauro Ribeiro, os comunistas precisam constituir legalmente seus diretórios nas duas cidades, condição exigida pela Justiça Eleitoral para que disputem nas urnas os votos para prefeito e vereador.
“Queremos realmente lançar candidatos majoritários em Vitória e Vila Velha, seguindo orientação nacional do nosso partido, que é a de mantê-lo aceso para propagar nossas ideias”, explica Ribeiro. “Já temos até um slogan de campanha, que é ‘cidade camarada’, acrescenta.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES), o partido tem até o dia 5 de agosto para registrar o diretório municipal e estadual. Essa data é o último dia das convenções partidárias, e para lançar candidatos os partidos precisam informar a composição do diretório.

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Sem poder legalmente apresentar candidatos formais no ES, em 2020 o PCB encontrou uma saída alternativa e estabeleceu o que chamou de “filiação solidária” com o Psol, partido que lançou o candidato comunista Vander Meirelles para a Câmara de Vitória.
Curiosamente, Meireles é o primeiro suplente do vereador André Moreira, que assumiu o mandato no Legislativo da Capital com a eleição de Camila Valadão para a Assembleia Legislativa.
Coronéis de Vila Velha e capitães de Vitória: corram que (talvez) o PCB vem aí!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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