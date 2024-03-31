O grande adversário do PCB na eleição no ES. E não é o anticomunismo

Ausente da eleição municipal de 2020
, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) corre contra o tempo para, no pleito de outubro próximo, pelo menos lançar candidatos a prefeito em duas cidades no Espírito Santo - Vitória e Vila Velha. Mas, antes, os comunistas precisam vencer um desafio burocrático: se regularizar na Justiça Eleitoral.
De acordo com o secretário-geral da legenda, Mauro Ribeiro, os comunistas precisam constituir legalmente seus diretórios nas duas cidades, condição exigida pela Justiça Eleitoral
para que disputem nas urnas os votos para prefeito e vereador.
“Queremos realmente lançar candidatos majoritários em Vitória e Vila Velha, seguindo orientação nacional do nosso partido, que é a de mantê-lo aceso para propagar nossas ideias”, explica Ribeiro. “Já temos até um slogan de campanha, que é ‘cidade camarada’, acrescenta.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES), o partido tem até o dia 5 de agosto para registrar o diretório municipal e estadual. Essa data é o último dia das convenções partidárias, e para lançar candidatos os partidos precisam informar a composição do diretório.
Sem poder legalmente apresentar candidatos formais no ES, em 2020 o PCB encontrou uma saída alternativa e estabeleceu o que chamou de “filiação solidária” com o Psol, partido que lançou o candidato comunista Vander Meirelles para a Câmara de Vitória
.
Curiosamente, Meireles é o primeiro suplente do vereador André Moreira, que assumiu o mandato no Legislativo da Capital com a eleição de Camila Valadão para a Assembleia Legislativa
.
Coronéis de Vila Velha e capitães de Vitória: corram que (talvez) o PCB vem aí!