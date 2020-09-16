Comunistas do PCB decidem não disputar as eleições no ES

O velho Partido Comunista Brasileiro (PCB) de guerra resolveu ficar fora das eleições municipais deste ano no Espírito Santo. O Partidão, como é mais conhecido, vai apostar suas (poucas?) fichas em candidatos de outras legendas de esquerda, principalmente em municípios da Grande Vitória
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Segundo o presidente do Secretariado Político do PCB (na prática, o presidente) estadual, Mauro Ribeiro, a sigla comunista vai apoiar Célia Tavares, candidata do PT
a prefeita de Cariacica, e os candidatos do PSOL a prefeito na Serra e em Vila Velha.
“Não haverá coligação formal, nossos militantes estarão juntos nas brigadas digitais e em outras atividades destas candidaturas na luta pelo voto”, destaca Ribeiro, que já foi candidato do PCB a governador em 2014.
Em Vitória, o Partidão vai apoiar os candidatos do PSOL a prefeito, Gilbertinho, e a vereador, Vander Meirelles. “Este representa a juventude trabalhadora e negra da periferia, tendo total alinhamento com nossas propostas e que de fato irá promover um avanço nas pautas progressistas na Câmara de Vereadores de Vitória. Essas pré-candidaturas, em especial a de Vander, representam o projeto do poder popular para nossa cidade.”
A dois anos do centenário e muito fragilizado
, e longe da influência que já teve na sociedade brasileira, o PCB admite que precisa priorizar o crescimento e a organização, fatores que contribuíram para o partido decidir não se submeter ao voto popular neste ano.
“Há uma militância nova chegando e houve também uma cautela em abrir diretórios municipais. Teríamos que fazer um processo de criação destes diretórios municipais de forma apressada, por isso optamos em ficar de fora”, explica o dirigente comunista.
Com a decisão de não lançar candidatos em novembro
, o Partido Comunista Brasileiro continuará sem representação nas 78 prefeituras e nas Câmaras Municipais de todo o Estado. Para o PCB, a batalha maior, neste momento, é ideológica: “A derrota da esquerda em 2018 abriu uma possibilidade de reforçar o partido com essa turma insatisfeita com a ascensão da extrema direita”, teoriza o presidente do Secretariado Político do PCB no ES.