AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Escudo das Américas: aliados de Trump assinam sanções contra facções, incluindo PCC e CV
'Narcoterroristas’

Escudo das Américas: aliados de Trump assinam sanções contra facções, incluindo PCC e CV

Após a Assembleia Geral da ONU, 14 países latino-americanos assinaram, juntamente com os EUA, uma série de medidas contra os grupos

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 09:11

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

23 set 2026 às 09:11

Países latino-americanos alinharam-se aos Estados Unidos e anunciaram nesta terça-feira (22) sanções conjuntas contra facções criminosas da região, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). A iniciativa integra a coalizão Escudo das Américas, liderada por Washington e composta por 15 nações do continente.

Além dos Estados Unidos, assinam as sanções os seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago.

Na Assembleia Geral da ONU, Trump espalha ameaças, fala em aniquilar o Irã e em voltar a usar força militar na América Latina
Na Assembleia Geral da ONU, Trump espalha ameaças, fala em aniquilar o Irã e em voltar a usar força militar na América Latina Reprodução/JN

Em comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta terça, os governos signatários justificam que as 24 organizações classificadas no documento como "redes narcoterroristas armadas" representam uma "ameaça imediata e universalmente compartilhada" à paz, à segurança e à prosperidade da população do Hemisfério Ocidental.

As punições previstas envolvem o bloqueio de ativos financeiros, restrições de migração e vistos para integrantes, associados e apoiadores, além do enquadramento criminal de indivíduos que prestem suporte logístico ou material a esses grupos. A aplicação das sanções ocorrerá conforme as legislações internas de cada país.

Para institucionalizar o cerco financeiro e operacional, o bloco pretende acionar o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) para convocar o Órgão de Consulta no âmbito do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). A estratégia visa dar respaldo multilateral e acelerar ações coordenadas de inteligência e segurança contra o narcotráfico no continente.P

Leia Mais 

'Drogômetro': novo aparelho que será usado nas blitzes da Lei Seca vai pegar motorista que toma remédio?

Furacão Polo ganha força em tempo recorde em meio a 'super El Niño' e coloca litoral do México em alerta

Por que os candidatos a presidente querem construir mais data centers no Brasil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ONU Donald Trump EUA Facções Criminosas PCC
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo e Manu
Quem é "o federal" de cada prefeito da Grande Vitória nas eleições 2026
Projeto Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia será realizado no Mucane
Primavera dos Museus: Mucane reúne cinema, graffiti e contação de histórias em Vitória
O café é a maior riqueza agrícola do Espírito Santo
Agricultura, construção e alimentação ampliam número de empregos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados