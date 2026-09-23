Escudo das Américas: aliados de Trump assinam sanções contra facções, incluindo PCC e CV

Para institucionalizar o cerco financeiro e operacional, o bloco pretende acionar o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) para convocar o Órgão de Consulta no âmbito do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). A estratégia visa dar respaldo multilateral e acelerar ações coordenadas de inteligência e segurança contra o narcotráfico no continente.P