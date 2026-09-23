O que a primavera poderá trazer para seu signo? Veja as tendências para amor, trabalho e dinheiro 

“O Imperador”: associada à liderança, à estrutura e à autoridade, a carta sugere ao nativo de Áries um período favorável para refletir antes de agir e transformar a vontade de iniciar novos projetos em planos mais concretos. “O Imperador”: a carta fala de liderança, estrutura e autoridade. Para o nativo de Áries, o conselho é pensar antes de agir e transformar a vontade de começar em um plano concreto.