FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em SC e matou o cantor Rick

A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou que localizou na quarta-feira (23) a caixa-preta do helicóptero que caiu na segunda-feira (21) em Urubici (SC) e deixou cinco mortos, entre eles o cantor Rick.

O equipamento será encaminhado para análise no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília. "Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação dos dados serão iniciados pelos investigadores nos próximos dias", diz a FAB em nota.

Caixa-preta é o nome informal do gravador Cockpit Voice Recorder (CVR), que registra comunicações de pilotos e dados de navegação da aeronave.

Segundo a força aérea, a análise inclui a verificação de "atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como realizados estudos pormenorizados de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros elementos relacionados à ocorrência".

Equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estiveram no local do acidente na quarta-feira para a primeira fase da apuração das causas do acidente, incluindo a coleta de evidências e de pedaços da aeronave. Os trabalhos foram concluídos no mesmo dia, por volta das 15h30.

"Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências", afirma a Força Aérea.

A remoção dos destroços e de possíveis bens transportados que não sejam relacionados à investigação das possíveis causas, assim como a limpeza da área, cabe ao operador da aeronave.

A Polícia Civil de Santa Catarina também confirmou que o inquérito para identificar possíveis responsabilizações criminais já está em andamento.

O helicóptero havia desaparecido na segunda-feira, pouco após decolar de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. A aeronave seguia para São Joaquim, cidade vizinha a Urubici, onde Rick era sócio de um empreendimento imobiliário.

Os destroços foram localizados na manhã de terça-feira (22), após quase 20 horas de buscas, em uma área de difícil acesso e baixa visibilidade devido ao tempo adverso.