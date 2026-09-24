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Após tragédia

FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em SC e matou o cantor Rick

O equipamento será encaminhado para análise no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 15:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 set 2026 às 15:01
FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick e outros 4
FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick e outros 4 Divulgação/FAB
A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou que localizou na quarta-feira (23) a caixa-preta do helicóptero que caiu na segunda-feira (21) em Urubici (SC) e deixou cinco mortos, entre eles o cantor Rick.
O equipamento será encaminhado para análise no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília. "Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação dos dados serão iniciados pelos investigadores nos próximos dias", diz a FAB em nota.
Caixa-preta é o nome informal do gravador Cockpit Voice Recorder (CVR), que registra comunicações de pilotos e dados de navegação da aeronave.
Segundo a força aérea, a análise inclui a verificação de "atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como realizados estudos pormenorizados de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros elementos relacionados à ocorrência".
Equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estiveram no local do acidente na quarta-feira para a primeira fase da apuração das causas do acidente, incluindo a coleta de evidências e de pedaços da aeronave. Os trabalhos foram concluídos no mesmo dia, por volta das 15h30.
"Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências", afirma a Força Aérea.
A remoção dos destroços e de possíveis bens transportados que não sejam relacionados à investigação das possíveis causas, assim como a limpeza da área, cabe ao operador da aeronave.
A Polícia Civil de Santa Catarina também confirmou que o inquérito para identificar possíveis responsabilizações criminais já está em andamento.
O helicóptero havia desaparecido na segunda-feira, pouco após decolar de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. A aeronave seguia para São Joaquim, cidade vizinha a Urubici, onde Rick era sócio de um empreendimento imobiliário.
Os destroços foram localizados na manhã de terça-feira (22), após quase 20 horas de buscas, em uma área de difícil acesso e baixa visibilidade devido ao tempo adverso.
Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

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