Prédio desaba no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro

Um prédio de quatro andares desabou no final da noite desta quarta-feira (23) no Morro do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro

Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), a construção era clandestina, estava interditada desde o início do mês e passava por processo de demolição. Ninguém ficou ferido.

Localizado no acesso à comunidade Pavão-Pavãozinho, o prédio fica próximo a uma unidade da UPP (Unidade de Polícia de Proximidade) da região.

"Essas construções ilegais que vão se acumulando, ganhando pavimento, verticalizando, colocam a vida das pessoas que vivem aqui em risco", disse Cavaliere. O prefeito foi ao local do desabamento na madrugada desta quinta-feira (24) e pediu para a população denunciar irregularidades como a constatada no local.

No Cantagalo, moradores haviam procurado a prefeitura para pedir providências em relação à construção ilegal e registraram em vídeo o momento da queda. A denúncia motivou a interdição pela Defesa Civil e o início da demolição.

Segundo o COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência) da Prefeitura do Rio, equipes da Defesa Civil, da Subprefeitura da Zona Sul e do Corpo de Bombeiros foram para o local logo após o desabamento.

De acordo com Savio Anthonny, vice-presidente da Associação de Moradores da comunidade, motos estacionadas irregularmente no entorno do prédio atrapalharam a chegada de veículos dos bombeiros no início da madrugada.