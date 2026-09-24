Justiça manda prender ex-vereadora Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk, por tortura

A juíza Daniele Lima Pires Barbosa, da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, determinou a prisão da empresária e ex-vereadora Verônica Costa, conhecida como "Mãe Loira do Funk", por torturar o ex-marido, Márcio Costa. A reportagem tenta localizar a defesa de Verônica.
A ordem de prisão ocorreu após o trânsito em julgado da ação penal em que a Verônica responde pelo crime de tortura contra Márcio Costa.
A Polícia Civil do Rio tentou cumprir o mandado de prisão na casa de Verônica, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, nesta quarta-feira, 23, mas ela não foi encontrada. A ex-parlamentar é considerada foragida.
Em 2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio reformou a sentença de primeira instância - que havia fixado a pena em cinco anos e dez meses de reclusão - e ampliou a sanção para dez anos e oito meses. O colegiado atendeu a recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), fixou o cumprimento inicial em regime fechado e ratificou a perda do mandato.
O procedimento investigatório teve início em fevereiro de 2011. A primeira condenação é de 2019.
Segundo a denúncia do MP e as investigações da Polícia Civil, a vítima foi amarrada, agredida e atingida por substância líquida que causou lesões corporais.