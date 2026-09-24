Justiça manda prender ex-vereadora Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk, por tortura

Em 2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio reformou a sentença de primeira instância - que havia fixado a pena em cinco anos e dez meses de reclusão - e ampliou a sanção para dez anos e oito meses. O colegiado atendeu a recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), fixou o cumprimento inicial em regime fechado e ratificou a perda do mandato.