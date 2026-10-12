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Cobrir despesas

Herança de Ney Latorraca é destinada ao Retiro dos Artistas

O montante transferido é expressivo e estimado como suficiente para cobrir pelo menos 20 meses de despesas operacionais da instituição carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 16:56

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26
O ator e diretor Ney Latorraca faleceu em 2024 Zulmair Rocha/Folhapress
A herança deixada pelo ator Ney Latorraca para o Retiro dos Artistas foi liberada, quase dois anos após o seu falecimento. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o montante transferido é expressivo e estimado como suficiente para cobrir pelo menos 20 meses de despesas operacionais da instituição carioca.

O valor destinado ao Retiro dos Artistas não foi divulgado. O ator também deixou parte de seu patrimônio para instituições de caridade. Entre as beneficiadas pelo testamento preparado pelo ator estão o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

Bens pessoais, como um automóvel, joias e móveis, foram destinados ao marido, o ator Edi Botelho, com quem viveu por quase 30 anos.

Ney Latorraca morreu no dia 26 de dezembro de 2024, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. O ator estava hospitalizado e sofreu um quadro de sepse pulmonar provocado por complicações decorrentes de um câncer de próstata com metástase.

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