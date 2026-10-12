Herança de Ney Latorraca é destinada ao Retiro dos Artistas

A herança deixada pelo ator Ney Latorraca para o Retiro dos Artistas foi liberada, quase dois anos após o seu falecimento. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o montante transferido é expressivo e estimado como suficiente para cobrir pelo menos 20 meses de despesas operacionais da instituição carioca.





O valor destinado ao Retiro dos Artistas não foi divulgado. O ator também deixou parte de seu patrimônio para instituições de caridade. Entre as beneficiadas pelo testamento preparado pelo ator estão o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação ( ABBR ).





Bens pessoais, como um automóvel, joias e móveis, foram destinados ao marido, o ator Edi Botelho, com quem viveu por quase 30 anos.



