Feriadão no ES tem festival gastronômico, shows, oficinas e programação gratuita

O feriado de segunda-feira (12), Dia das Crianças, será marcado por uma programação especial para as famílias da Grande Vitória. Entre as atrações estão apresentações de personagens infantis, espetáculos circenses, oficinas científicas, atividades esportivas e shows musicais.
Há opções gratuitas em parques, praças e shoppings, com atividades para diferentes idades. Confira o que acontece em cada cidade e programe o passeio com a criançada.
- Parque Moscoso, das 9h às 12h: a programação inclui personagens, artistas circenses, pernas de pau, fanfarra, brinquedos e brincadeiras. Também haverá pipoca, picolé, algodão-doce, pintura de rosto, cabelo maluco, esculturas de balões e DJ na Concha Acústica.
- Praça da Ciência, das 9h às 11h: o espaço comemora 27 anos com oficinas de Sombra Colorida, Bolhas de Sabão e Canhão de Vortex. As atividades serão divididas em duas sessões, das 9h às 9h40 e das 10h20 às 11h, com participação por ordem de chegada.
- Parque Pedra da Cebola, das 9h às 12h: a 12ª edição do Festival Kids de Taekwondo terá demonstrações e atividades da modalidade, além de brincadeiras e brinquedos infláveis. A participação é gratuita e voltada a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, mesmo para quem não pratica taekwondo.
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O destaque na cidade é o Vila Kids, no Parque da Prainha, com programação gratuita das 9h às 17h.
- 9h: recepção com Le Peppe Circus.
- 9h30: Disquinho Voador.
- 11h: Regionalzinho da Nair.
- 13h: nova recepção com Le Peppe Circus.
- 14h: Show da Luna.
- 15h30: Turma Tube.
O evento também terá espaço gastronômico e feira de artesanato, com produtos de artesãos locais.
O Festival Capixaba do Sorvete, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, terá programação gratuita no feriado, das 10h às 18h.
- 10h: abertura do festival.
- 12h às 14h: show musical com Os Bolofofos, na praça de alimentação.
- 15h às 21h: recreação com atividades dinâmicas.
- 16h às 20h: atividades esportivas nas quadras.
- 17h30 às 18h40: aula de crossfit infantil.
O festival reúne ainda sorveterias, doces e opções gastronômicas para toda a família.
Para quem quer aproveitar o feriado de segunda-feira (12) sem programação infantil, a música e a gastronomia são opções. Em Vila Velha, o grupo D’Bem com a Vida lança o selo “Tô em Casa” com um show gratuito no Sindipães, em Novo México, a partir das 10h, reunindo convidados da música capixaba. Em Vitória, o tradicional Clube de Pesca Mar e Terra, em Santo Antônio, recebe uma roda de samba às 20h.
Já em Iriri, Anchieta, o 28º Festival Capixaba de Frutos do Mar segue com entrada gratuita na praça de eventos de Costa Azul, com mais de 30 expositores, cerca de 50 opções de pratos à base de frutos do mar e shows musicais. Na segunda-feira, a programação inclui apresentações de Paulinho Bolzan e Banda, às 19h, e Wavila e Banda, às 21h30.
Em Conceição da Barra o destaque é para a a 11ª edição do Festival do Camarão, que reúne receitas que vão do acarajé ao bobó, passando por pastel, linguine, camarão à parmegiana e até churros. Ao todo, 14 estabelecimentos participam do festival, entre restaurantes, bares, lanchonetes e outros empreendimentos locais.
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