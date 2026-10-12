Feriadão no ES tem festival gastronômico, shows, oficinas e programação gratuita

Para quem quer aproveitar o feriado de segunda-feira (12) sem programação infantil, a música e a gastronomia são opções. Em Vila Velha, o grupo D’Bem com a Vida lança o selo “Tô em Casa” com um show gratuito no Sindipães, em Novo México, a partir das 10h, reunindo convidados da música capixaba. Em Vitória, o tradicional Clube de Pesca Mar e Terra, em Santo Antônio, recebe uma roda de samba às 20h.





Já em Iriri, Anchieta, o 28º Festival Capixaba de Frutos do Mar segue com entrada gratuita na praça de eventos de Costa Azul, com mais de 30 expositores, cerca de 50 opções de pratos à base de frutos do mar e shows musicais. Na segunda-feira, a programação inclui apresentações de Paulinho Bolzan e Banda, às 19h, e Wavila e Banda, às 21h30.





Em Conceição da Barra o destaque é para a a 11ª edição do Festival do Camarão, que reúne receitas que vão do acarajé ao bobó, passando por pastel, linguine, camarão à parmegiana e até churros. Ao todo, 14 estabelecimentos participam do festival, entre restaurantes, bares, lanchonetes e outros empreendimentos locais.