Diretor do SAAE de São Domingos do Norte é preso com fios de cobre furtados

O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Domingos do Norte, Wilson Sedda, foi preso em flagrante por receptação qualificada na manhã de quarta-feira (7), no município do Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele estava com fios de cobre que teriam sido furtados horas antes de uma residência. Outras duas pessoas também foram presas durante a ocorrência.





De acordo com o auto de prisão em flagrante, Maickol Filipe Silva Schroder e Fabíola Capeleto Fagundis são suspeitos de furtar os fios que ligavam um poste de energia elétrica a uma casa, na região central da cidade. A proprietária da residência informou à polícia que o crime provocou a interrupção do fornecimento de energia e causou um prejuízo estimado em R$ 500.





Ainda segundo a Polícia Civil, os dois foram localizados posteriormente nas proximidades de uma praça, e Maickol estava no banco do carona de um veículo conduzido por Wilson Sedda. Durante a abordagem, os policiais encontraram com Maickol uma faca e uma chave allen e, com Wilson, aproximadamente 10 metros de fios de cobre semelhantes aos que haviam sido furtados.





A polícia afirma que Maickol teria vendido os fios a Wilson. Os três foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Wilson, Maickol e Fabíola e com a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte para obter o posicionamento oficial das partes envolvidas. O espaço permanece aberto para manifestação.