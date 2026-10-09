Como o salmo 91 ajudou a salvar mulher vítima de motorista de app no ES

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Salmo 91
Em meio ao medo e ao desespero, uma mulher de 31 anos recitou o Salmo 91 enquanto era ameaçada com uma faca por um motorista de aplicativo de 40 anos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo o relato da vítima à polícia, o momento de oração ajudou a distraí-lo e permitiu que ela pegasse a arma e reagisse.
O caso aconteceu no dia 1º de outubro. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso no último sábado (3), na Rodoviária de Vitória, quando se preparava para deixar o Estado com destino a Sergipe. Ele é investigado por tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto.
“Ela disse que, em um momento, começou a tremer e a recitar o Salmo 91. Nesse momento, ele ficou sem entender a situação, e foi quando ela conseguiu pegar a faca”, relatou a delegada Luiza Jacob, titular do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Anchieta.
Segundo a delegada, a mulher entrou em luta corporal com o homem e sofreu duas mordidas no braço e teve ferimentos nos braços e nas pernas, além de perfurações superficiais provocadas pela faca (veja imagem acima).
Conforme a delegada Luiza Jacob, o próprio suspeito acionou a polícia e, inicialmente, afirmou ter sido vítima de uma tentativa de roubo praticada pela passageira que transportava. Ele disse que o caso havia ocorrido na região de Ubu.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma situação diferente da relatada pelo homem.
“A vítima chegou com diversos hematomas, sangrando muito, dizendo que havia sido vítima de uma tentativa de estupro e que esse mesmo homem teria tentado matá-la”, afirmou a delegada.
A mulher contou que conhecia o suspeito havia alguns anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e também fazia corridas particulares para ela. Os dois mantinham uma relação de amizade.
Segundo a investigação, na última semana de setembro, o homem começou a enviar mensagens e a fazer convites para que os dois saíssem. Eles combinaram um passeio a Guarapari no dia 1º de outubro.
“A vítima relatou que deixou bem claro que sairia com ele apenas na intenção de ser na amizade, sem nenhuma relação amorosa, apesar de ele ter demonstrado interesse”, contou a delegada.
Durante o trajeto, segundo a vítima, o homem fez investidas sem consentimento. Primeiro, teria tentado passar a mão na perna dela e beijá-la no pescoço. Depois, na região da Praia do Riacho, teria parado o carro novamente e tentado beijá-la e agarrá-la.
A mulher pediu que ele retornasse a Anchieta. No caminho, porém, segundo o depoimento, o homem mudou o trajeto e seguiu em direção à Praia do Além, uma área deserta e sem iluminação.
“A vítima relata que, nesse momento, começou a ficar desesperada e a suplicar para que ele a levasse de volta para casa”, declarou a delegada.
De acordo com a a mulher, o homem teria dito que as lágrimas dela não o comoviam. Em seguida, parou o veículo e ordenou que ela saísse.
Ainda conforme o depoimento, o suspeito mandou que ela tirasse a roupa e, diante da recusa, pegou uma faca que mantinha no carro e passou a ameaçá-la. Ele também teria exigido que ela desbloqueasse o celular e transferisse o dinheiro disponível na conta bancária.
Como não havia dinheiro na conta, segundo a vítima, o homem atingiu o celular com o cabo da faca e o arremessou para longe. Em seguida, teria dito que não a deixaria sair viva porque não queria ser denunciado.
A mulher conseguiu pegar a faca durante um momento de distração e entrou em luta corporal com o suspeito. Ela conseguiu escapar e pedir ajuda em uma empresa da região.
Depois de acionar a polícia, o homem fugiu ao saber que a vítima havia sido encontrada e que os policiais estavam com ela. A Polícia Militar, a Guarda Municipal de Anchieta e a Polícia Civil realizaram buscas até que ele fosse localizado e reconhecido no sábado (3).
À polícia, o suspeito apresentou outra versão. Ele afirmou que pretendia sair com a vítima em um encontro amoroso e que ela também teria interesse. Disse ainda que os dois foram até a Praia do Além e que, posteriormente, um homem em uma motocicleta preta chegou ao local e entrou em luta corporal com ele, com a participação da mulher.
Segundo a delegada, a versão apresentou contradições. Testemunhas ouvidas pela polícia deram relatos diferentes sobre a presença da motocicleta e os acontecimentos na praia.
A polícia também analisou imagens de câmeras de segurança para tentar localizar a motocicleta mencionada pelo suspeito, mas não encontrou nenhum veículo com as características descritas no período analisado.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem duas condenações definitivas por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e já foi alvo de medidas protetivas de urgência.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça, e o homem permanece preso.