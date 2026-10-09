Como o salmo 91 ajudou a salvar mulher vítima de motorista de app no ES

Conforme a delegada Luiza Jacob, o próprio suspeito acionou a polícia e, inicialmente, afirmou ter sido vítima de uma tentativa de roubo praticada pela passageira que transportava. Ele disse que o caso havia ocorrido na região de Ubu.





Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma situação diferente da relatada pelo homem.





“A vítima chegou com diversos hematomas, sangrando muito, dizendo que havia sido vítima de uma tentativa de estupro e que esse mesmo homem teria tentado matá-la”, afirmou a delegada.





A mulher contou que conhecia o suspeito havia alguns anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e também fazia corridas particulares para ela. Os dois mantinham uma relação de amizade.





Segundo a investigação, na última semana de setembro, o homem começou a enviar mensagens e a fazer convites para que os dois saíssem. Eles combinaram um passeio a Guarapari no dia 1º de outubro.





“A vítima relatou que deixou bem claro que sairia com ele apenas na intenção de ser na amizade, sem nenhuma relação amorosa, apesar de ele ter demonstrado interesse”, contou a delegada.





Durante o trajeto, segundo a vítima, o homem fez investidas sem consentimento. Primeiro, teria tentado passar a mão na perna dela e beijá-la no pescoço. Depois, na região da Praia do Riacho, teria parado o carro novamente e tentado beijá-la e agarrá-la.





A mulher pediu que ele retornasse a Anchieta. No caminho, porém, segundo o depoimento, o homem mudou o trajeto e seguiu em direção à Praia do Além, uma área deserta e sem iluminação.





“A vítima relata que, nesse momento, começou a ficar desesperada e a suplicar para que ele a levasse de volta para casa”, declarou a delegada.