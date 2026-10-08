Suspeito de tentar matar e estuprar mulher em Anchieta é preso ao tentar fugir do ES

Em depoimento, a mulher contou que conhecia o suspeito havia alguns anos, pois ele trabalhava como motorista de aplicativo e também realizava corridas particulares. Segundo ela, os dois mantinham uma relação de amizade.





Na última semana de setembro, o homem teria começado a enviar mensagens, reagir às publicações dela nas redes sociais e convidá-la para sair. Na quinta-feira (1º), os dois combinaram de ir a Guarapari. A mulher afirmou que deixou claro que aceitava o convite apenas como amiga, sem interesse em um relacionamento amoroso, embora ele tivesse demonstrado interesse por ela.





Durante o trajeto, o homem teria tentado passar a mão na perna da mulher e beijar o pescoço dela sem consentimento. Constrangida, ela pediu que ele retornasse. Na região da Praia do Riacho, segundo a vítima, o suspeito voltou a parar o carro e tentou tocá-la e beijá-la.





A mulher disse que não estava se sentindo bem e pediu novamente para voltar a Anchieta. O homem teria demonstrado insatisfação, mas iniciou o retorno.





Ao chegar ao trevo de Ubu, porém, ele teria desviado o caminho em direção à Praia do Além, uma região deserta e sem iluminação, e seguido por uma estrada de terra. De acordo com a Polícia, a vítima pediu que ele a levasse de volta para casa.





Nesse momento, o suspeito teria dito que as lágrimas dela não o comoviam. Após parar o veículo, teria ordenado que ela saísse do carro e tirasse a roupa. Em seguida, pegou a faca que costumava manter no automóvel.





Ainda conforme o relato da vítima, o homem passou a ameaçá-la com a faca e insistiu para que ela tirasse a roupa. Diante da recusa, exigiu o celular e tudo que ela possuía. Ao perceber que a mulher não tinha outros pertences, teria atingido o aparelho com o cabo da faca.





Na sequência, o suspeito teria ordenado que ela ficasse de costas e afirmado que não a deixaria sair viva do local porque não queria ser denunciado.





Em um momento de distração, a mulher conseguiu pegar a faca, e os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o homem teria mordido o braço dela duas vezes e tentado golpeá-la com a faca.





Após a luta corporal, a vítima conseguiu escapar pela vegetação da Praia do Além e seguiu até as instalações da Samarco. Segundo o depoimento, ela escalou uma grade da empresa e bateu a faca contra a estrutura para chamar a atenção dos funcionários, que perceberam a situação e prestaram socorro.





Ainda de acordo com a corporação, ao descobrir que a mulher havia sido encontrada e estava em contato com as autoridades, o suspeito deixou Anchieta.





Ele foi localizado no sábado (3), na Rodoviária de Vitória, quando, segundo a polícia, se preparava para deixar o Espírito Santo com destino a Sergipe. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Anchieta.