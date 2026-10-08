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Crimes

Suspeito de tentar matar e estuprar mulher em Anchieta é preso ao tentar fugir do ES

Homem foi localizado na Rodoviária de Vitória após vítima escapar e pedir socorro em Anchieta

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2026 às 10:39

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3), na Rodoviária de Vitória, suspeito de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra uma mulher de 31 anos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia, inicialmente o próprio homem acionou as autoridades e afirmou ter sido vítima de uma tentativa de roubo cometida por uma passageira que transportava. Ele disse que o suposto crime havia ocorrido nas proximidades da Samarco, no bairro de Ubu, em Anchieta.


Os policiais foram até a região e, por meio de relatos de funcionários da empresa, descobriram que uma mulher havia chegado ao local com diversos hematomas e sangramentos. Ela contou ter sido vítima de uma tentativa de estupro e de assassinato.

Relato da vítima

Em depoimento, a mulher contou que conhecia o suspeito havia alguns anos, pois ele trabalhava como motorista de aplicativo e também realizava corridas particulares. Segundo ela, os dois mantinham uma relação de amizade.


Na última semana de setembro, o homem teria começado a enviar mensagens, reagir às publicações dela nas redes sociais e convidá-la para sair. Na quinta-feira (1º), os dois combinaram de ir a Guarapari. A mulher afirmou que deixou claro que aceitava o convite apenas como amiga, sem interesse em um relacionamento amoroso, embora ele tivesse demonstrado interesse por ela.


Durante o trajeto, o homem teria tentado passar a mão na perna da mulher e beijar o pescoço dela sem consentimento. Constrangida, ela pediu que ele retornasse. Na região da Praia do Riacho, segundo a vítima, o suspeito voltou a parar o carro e tentou tocá-la e beijá-la.  


A mulher disse que não estava se sentindo bem e pediu novamente para voltar a Anchieta. O homem teria demonstrado insatisfação, mas iniciou o retorno.


Ao chegar ao trevo de Ubu, porém, ele teria desviado o caminho em direção à Praia do Além, uma região deserta e sem iluminação, e seguido por uma estrada de terra. De acordo com a Polícia, a vítima pediu que ele a levasse de volta para casa. 


Nesse momento, o suspeito teria dito que as lágrimas dela não o comoviam. Após parar o veículo, teria ordenado que ela saísse do carro e tirasse a roupa. Em seguida, pegou a faca que costumava manter no automóvel.


Ainda conforme o relato da vítima, o homem passou a ameaçá-la com a faca e insistiu para que ela tirasse a roupa. Diante da recusa, exigiu o celular e tudo que ela possuía. Ao perceber que a mulher não tinha outros pertences, teria atingido o aparelho com o cabo da faca. 


Na sequência, o suspeito teria ordenado que ela ficasse de costas e afirmado que não a deixaria sair viva do local porque não queria ser denunciado.


Em um momento de distração, a mulher conseguiu pegar a faca, e os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o homem teria mordido o braço dela duas vezes e tentado golpeá-la com a faca. 


Após a luta corporal, a vítima conseguiu escapar pela vegetação da Praia do Além e seguiu até as instalações da Samarco. Segundo o depoimento, ela escalou uma grade da empresa e bateu a faca contra a estrutura para chamar a atenção dos funcionários, que perceberam a situação e prestaram socorro. 


Ainda de acordo com a corporação, ao descobrir que a mulher havia sido encontrada e estava em contato com as autoridades, o suspeito deixou Anchieta.


Ele foi localizado no sábado (3), na Rodoviária de Vitória, quando, segundo a polícia, se preparava para deixar o Espírito Santo com destino a Sergipe. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Anchieta.

Suspeito apresentou outra versão

Em depoimento, o homem apresentou uma versão diferente. Segundo a polícia, ele afirmou que pretendia manter um relacionamento amoroso com a mulher e que o interesse seria correspondido.


O suspeito alegou que os dois se beijaram nas proximidades do farol da Samarco e na Praia do Riacho. Ainda segundo a versão dele, a mulher pediu para ir embora porque queria fumar, utilizando a expressão “marolar”.


Ele afirmou também que, ao chegarem à Praia do Além, os dois permaneceram no local por algum tempo até a chegada de um motociclista em uma moto preta e usando capacete. Segundo o suspeito, esse homem teria entrado em luta corporal com ele, enquanto a mulher também teria tentado imobilizá-lo.


A polícia realizou buscas na região para tentar localizar o motociclista citado pelo homem, mas ninguém foi encontrado.

Suspeito tem antecedentes por violência doméstica

Segundo a Polícia Civil, o homem possui antecedentes relacionados à violência doméstica. Ele tem dois processos com condenações definitivas por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. 


Ainda conforme a corporação, há medidas protetivas de urgência contra ele, além de boletins de ocorrência e processos em andamento, incluindo um relacionado ao descumprimento de medida protetiva.

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