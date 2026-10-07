Caminhão roubado em Guarapari é recuperado minutos depois em Itapemirim

Um caminhão roubado em Guarapari foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) poucos minutos após o crime, na madrugada desta quarta-feira (7), na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um homem que estava com o veículo foi detido.

Segundo a PRF, por volta das 4h50, o proprietário foi até a Unidade Operacional da corporação em Guarapari para comunicar o roubo e informou a localização em tempo real do caminhão. A equipe confirmou a restrição de roubo nos sistemas policiais e acompanhou o deslocamento do veículo até organizar um cerco.





O caminhão foi interceptado próximo à Unidade Operacional de Safra, em Itapemirim. Conforme a PRF, havia sinais de violação no sistema de ignição e indícios de arrombamento, com danos provocados por uma peça metálica.





O homem e o caminhão foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência estava em andamento no plantão da unidade, e o procedimento a ser adotado seria definido após as oitivas.