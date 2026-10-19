Mulher põe fogo em quarto de apartamento achando que namorado estava dentro, em Vitória

Uma mulher de 40 anos foi presa após atear fogo no quarto de um apartamento na noite de domingo (18), no bairro de Lourdes, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, ela confessou que provocou o incêndio por acreditar que o namorado, de 39 anos, estava no cômodo. No entanto, o homem não estava no local.





Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Conforme informações repassadas pelo Ciodes (190), uma mulher estaria gritando dentro de um apartamento.





Ao chegar ao endereço, os agentes perceberam fumaça preta saindo por uma das janelas do imóvel. Em seguida, uma moradora abriu o portão de acesso e permitiu a entrada da equipe.





Dentro do apartamento, os guardas foram recebidos pela suspeita, que afirmou que o namorado estaria no quarto em chamas. Os agentes entraram no cômodo e combateram o incêndio.





Após verificarem que o homem não estava no quarto, a mulher contou que havia ateado fogo no local por acreditar que o namorado estivesse ali. Uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos foram encontradas na área externa do quarto.





A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada pelo crime de incêndio.