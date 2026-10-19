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Homenagem merecida

Campeão olímpico, Alison Cerutti entra para o Hall da Fama do Vôlei

Ouro nos Jogos do Rio 2016, capixaba foi homenageado nos Estados Unidos ao lado de Fabi Alvim e Ary Graça

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 11:11

Redação

Redação

Publicado em 

19 out 2026 às 11:11
Alison Mamute entra oficialmente para o Hall da Fama
Alison Mamute entra oficialmente para o Hall da Fama Reprodução/IVHF

O capixaba Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia nos Jogos do Rio 2016, entrou para o Hall da Fama do Vôlei. O ex-jogador foi homenageado na noite do último sábado, em cerimônia realizada em Holyoke, nos Estados Unidos, e passou a integrar o seleto grupo de personalidades que marcaram a história da modalidade. A turma de 2026 também contou com a ex-líbero Fabi Alvim e Ary Graça, ex-presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).


Durante o discurso, Alison relembrou a trajetória de quase 25 anos no esporte, as parcerias que marcaram a carreira, a conquista olímpica nas areias de Copacabana e o apoio da família. Emocionado, o capixaba também recordou um conselho do pai, que morreu e foi uma referência ao longo de sua caminhada. "Quando eu ainda era menino, meu pai me deu um conselho: “Alison, não importa o que vai fazer na sua vida, faça sempre o seu melhor”. E foi isso que eu levei pra vida. Eu fiz o meu melhor", afirmou Alison.

Alison Mamute entra oficialmente para o Hall da Fama
Alison Mamute entra oficialmente para o Hall da Fama Reprodução/IVHF

O capixaba também foi  vice-campeão em Londres-2012, bicampeão mundial, em 2011 e 2015, e conquistou títulos no Circuito Mundial e nos Jogos Pan-Americanos. Ele se aposentou do vôlei de praia em outubro de 2025, após acumular 138 pódios na carreira. O ex-atleta também destacou o orgulho de passar a dividir espaço com grandes nomes do vôlei mundial e brasileiro. 


“É motivo de muito orgulho estar aqui e pensar que, a partir de hoje, estarei junto de tantos grandes nomes, de tantos brasileiros, que brilharam nas areias e nas quadras. É difícil entender o tamanho de tudo isso. Daqui, penso o tamanho da minha caminhada, lembro de tudo que vivi, de tudo que passei e de quanto precisei batalhar para alcançar meus sonhos, os meus objetivos”, declarou.


Com a entrada no Hall da Fama, Alison passa a fazer parte de um grupo de 194 personalidades do vôlei de 28 países, entre atletas, técnicos, árbitros e dirigentes. A lista inclui 27 brasileiros, como Jackie Silva, Ricardo, Emanuel, Giba, Giovane, José Roberto Guimarães e Bernardinho. Os homenageados da turma de 2026 receberam um anel e um quadro comemorativo durante a cerimônia.

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