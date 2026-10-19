Campeão olímpico, Alison Cerutti entra para o Hall da Fama do Vôlei

O capixaba Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia nos Jogos do Rio 2016, entrou para o Hall da Fama do Vôlei. O ex-jogador foi homenageado na noite do último sábado, em cerimônia realizada em Holyoke, nos Estados Unidos, e passou a integrar o seleto grupo de personalidades que marcaram a história da modalidade. A turma de 2026 também contou com a ex-líbero Fabi Alvim e Ary Graça, ex-presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).





Durante o discurso, Alison relembrou a trajetória de quase 25 anos no esporte, as parcerias que marcaram a carreira, a conquista olímpica nas areias de Copacabana e o apoio da família. Emocionado, o capixaba também recordou um conselho do pai, que morreu e foi uma referência ao longo de sua caminhada. "Quando eu ainda era menino, meu pai me deu um conselho: “Alison, não importa o que vai fazer na sua vida, faça sempre o seu melhor”. E foi isso que eu levei pra vida. Eu fiz o meu melhor", afirmou Alison.