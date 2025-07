Mistério

Corpo de homem é encontrado dentro de poço em Pancas

O corpo de um homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados, foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (25), em um poço na localidade de Córrego Montes Claros, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, após constatarem a presença do corpo no local, os policiais encontraram marcas de sangue e cápsulas deflagradas de munição de arma de fogo pelo chão, em frente ao poço. >